Fotos Medios nacionales se hicieron eco de la sanción al legislador santiagueño

La suspensión del diputado de Cambiemos, Jaime Díaz, y el pedido de detención de la Justicia en su contra, fueron rápidamente replicados en los medios locales, pero también nacionales.

Los portales de La Nación, La Política Online y Big Bang News, dieron amplio espacio a la sanción que la Cámara de Diputados de Santiago del Estero le aplicó a su miembro.

"Santiago del Estero: suspenden y piden la detención de un legislador de Cambiemos", tituló La Nación en su edición digital. Agregó que Jaime Díaz, fue "protagonista de un escándalo durante la presentación de una lista para las elecciones".

Por su parte, La Política Online publicó en su portal web: "Piden la detención de legislador de Cambiemos en Santiago del Estero".

Ese título iba acompañado por otras referencias, como que Jaime Díaz "le arrebató documentación a la apoderada antes del cierre de listas".

El artículo agrega: "La jueza de Santiago del Estero Cecilia Vittar suspendió y pidió la detención del legislador provincial de UCR-Cambiemos Jaime Díaz, por supuesto delito de sustracción de documentos en concurso real de delitos".

En tanto, el diario web Big Bang News tituló: "Escándalo en Santiago del Estero: piden la detención de un diputado de Cambiemos". El sitio recordó que "luego de que las diferencias internas entre el PRO, la UCR y la agrupación de Elisa Carrió en esta provincia por el armado saliera a la luz, Cambiemos pudo finalmente armar una lista. Pero cuando la apoderada del PRO, Felicitas Scaraffía, se dirigía a realizar la presentación ante el Juzgado Electoral fue interceptada por el diputado provincial de la UCR-Cambiemos, Jaime Díaz".

También reprodujo declaraciones de Scaraffía de ese día: "Me arrebató violentamente la carpeta con toda la documentación y no me la quería entregar". Señala además que ello derivó en una denuncia penal de Scaraffía contra el legislador provincial.