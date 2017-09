El sábado comienza otra fecha

27/09/2017 -

La AFAB programó para el próximo fin de semana una nueva fecha del torneo de básquet femenino, que lleva el nombre de "Vir Riera".

El sábado, en Defensores, se cumplirá la siguiente programación: a las 10, miniliga; 14, Defensores vs. Locas x el Básquet; 15.15, Almirante vs. Defensores (miniliga); 16.30, Colón vs. Locas x el Básquet.

En Coronel Borges se enfrentarán: a las 14, Quimilí vs. Villa Constantina; 15.45, Belgrano vs. Central Córdoba; 17.15, Quimilí vs. Huaico Hondo; 18.30, Quilmes vs. Veteranos de Defe.