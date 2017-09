Choque de punteros e invictos en Infantiles

Fotos JOAQUÍN RUIZ, base armador de Independiente BBC.

El partido entre Independiente y Quimsa, punteros e invictos en la categoría Infantiles, es el de mayor relevancia entre los programados para esta noche, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura que organiza la Asociación Capitalina.

El partido se jugará en el estadio Dr. Israel Parnás, desde las 20.15, con el arbitraje de Nicolás D’Anna y Nicolás Carrillo.

Posteriormente, desde las 22, se enfrentarán en Juveniles, donde Quimsa también marcha invicto, mientras que Independiente ocupa la tercera posición. Dirigirán Gustavo D’Anna y Nicolás D’Anna.

Esta noche también jugarán: desde las 20.15, Huracán vs. Tiro Federal, en Infantiles (Vásquez y Leguizamón) y Juveniles (Vásquez y A. Barraza) y Belgrano vs. Lawn Tennis, en Infantiles (Montoya y Nocco) y Juveniles (A. D’Anna y Montoya); desde las 21, Jorge Newbery vs. Villa Constantina, en Juveniles (López y Sánchez).