Perdomo: "Me hago cargo, soy el único responsable"

Fotos SITUACIÓN. Luciano Perdomo está viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera como futbolista.

27/09/2017 -

Luciano Perdomo, mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien arrojó positivo por una "droga social" durante un control antidopaje que se le realizó luego de un encuentro correspondiente al pasado torneo de Primera División, reconoció que es "el único responsable" y que actuó con "irresponsabilidad".

"Me hago cargo, soy el único responsable, actué con irresponsabilidad y no fui profesional. Ahora debo asumir lo que viene y daré todo de mí, por todos los que me apoyan como el club, el cuerpo técnico y mis compañeros para salir adelante. No tengo mucho más que decir y sólo espero que pase rápido esta situación que me perjudica y en la cual soy el único responsable", agregó.

Gimnasia todavía no fue notificado oficialmente por la AFA, pero tanto los directivos, el cuerpo médico y el cuerpo técnico encabezado por Mariano Soso ya están al tanto de la situación y evalúan los pasos a seguir.

Por su parte, Roberto Depietri, director deportivo del club, manifestó en conferencia de prensa: "Más allá que esperamos las notificaciones oficiales, ya empezamos a estar al lado del jugador. No es una grata noticia, aunque no debemos caer sobre la conducta del jugador, pero tampoco condecorarlo".

Depietri remarcó: "Ahora hay que apoyarlo, respaldarlo, tratando de hablar con la verdad. Seguiremos charlando sobre la prórroga de su contrato y no queremos que este tema nos lleve mucho tiempo y que nos saque el enfoque en el proyecto que estamos llevando a cabo".