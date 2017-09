Cayó detenido por prostituir a su novia y descubren que nunca tuvo DNI

-

Un vecino del Bº La Católica es investigado, sospechado de ofrecer a su pareja discapacitada para que otros hombres la violen, a cambio de dinero.

El proceso es motorizado en contra de Julio Coronel, según el nombre que él mismo reconoció ayer en audiencia.

Sin embargo, la Fiscalía aún no logró confirmar su identidad: "No tiene DNI y sus huellas no podemos compararlas, o cotejarlas con nada. En teoría, no existe para el Estado", destacó la representante fiscal, doctora Norma Matach.

Origen de la causa

La investigación tuvo su prólogo en marzo. El padre de la jovencita fue a la casa de Coronel y la descubrió desnuda, junto a otros parientes del sujeto.

Sobrevino la denuncia que tuvo sus intermitencias, ya que se lo investigaba por "lesiones" y "promoción y facilitación a la prostitución".

En la víspera, el defensor de Coronel, Roberto Carabajal, pidió su excarcelación, por interpretar que no es competente el Juzgado de Género, a cargo de la doctora Norma Morán.

Por el contrario, la Fiscalía defendió la competencia de ésta y ratificó el rumbo del proceso Penal en contra de Coronel.

Tras una áspera audiencia, la magistrada cerró el debate y difirió su resolución para los días venidero.

Hasta entonces, Coronel seguirá detenido.