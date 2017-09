Un largo proceso tan intenso como emocionante

27/09/2017 -

Juan Gallego, docente seleccionado para viajar a Estados Unidos, hizo un pormenorizado relato del proceso: "Es una historia llena de alegrías, lamentos, euforia, resignación, orgullo, entre otros tantos sentimientos encontrados. La incertidumbre: ¿qué es la beca? ¿Seré apto? ¿Podré viajar? Bueno, a inscribirse y se verá. Sorpresa: nos notifican extraoficialmente que fuimos seleccionados desde provincia. Nerviosismo: es hora de la entrevista vía Skype; nos preparamos, ensayamos preguntas y respuestas, aprendemos a usar la aplicación, practicamos. Nos llaman y puedo sentir cómo todo lo que había ensayado se me iba borrando de la cabeza. La calidez de las personas en la pantalla logra calmarme y al fin puedo empezar a hablar. Ahora a esperar".

Continúa: "Alegría: nos notifican extraoficialmente que somos acreedores de la beca (gracias a Miryam). Verifico en la página que es así y recién me permito el grito de alegría. Ahora el visado. Creo que fue el período más estresante de todo lo vivido. Intento tras intento, trato de llenar el formulario de la solicitud de la visa. Aquí Miryam no nos podía ayudar porque su situación era distinta, pero aparece Mariana, de la Fundación Fulbright, con una predisposición impresionante. Logramos completar y nos dan fecha para ir a la Embajada. Miedo: no sabía si este último paso me truncaría está oportunidad. Asombro: la organización del Ministerio de la Nación en conjunto con la Fundación Fulbright, que se encargaron de todo y de todos con una coordinación impecable. Nos aprueban la visa y sí, vuelvo a gritar de alegría y orgullo por todo lo que implica este logro, no solamente mío, sino de mi provincia y mi país. Ahora, a horas de estar en EE.UU. me invade la alegría".