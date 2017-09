Los testimonios de los profesores que fueron elegidos

27/09/2017 -

Elizabeth del Carmen Dorado, con 15 años de antigüedad docente, es Lic. en Gestión Educativa y profesora de Ciencias Jurídicas y Contables, trabaja en el colegio secundario "Dr.René Favaloro" y en el colegio secundario San Ramón, expresó que la oportunidad "es increíble" y en pleno viaje explicaba a EL LIBERAL: "Me enteré por Miryan de la beca, ella me inscribió, nunca pensé que quedaría entre los miles de inscriptos. Es todo un logro, un orgullo y toda una experiencia tener una capacitación a nivel internacional en una de las universidades más prestigiosas de EE.UU. Se lo vive con muchos nervios y ansiedad por la experiencia, pero realmente somos unos privilegiados, porque somos embajadores de nuestra provincia", expresó emocionada.

Lilian Villalba, profesora en Ciencias de la Educación, trabaja en el profesorado de la Espea Nº 1 Nicolás Segundo Genero y el profesorado del colegio San José, explica: "Voy a Ucla desde el 17/10 al 4/11. Me enteré también por Miryan y una amiga en común. Esta amiga me insistió mucho para que me inscribiera y lo hice justo un día antes de que finalizara la convocatoria. La verdad que me inscribí para darle el gusto y con la pregunta remota y muy en el fondo de: ¿Y si se da? Y bueno, ¡se dio!".

Acerca de sus expectativas, contó: "Creo que todos tenemos ansias por ver, escuchar y aprender cosas nuevas y otras no tanto, pero a través de otras culturas y miradas y, si es factible, utilizarlas en nuestras prácticas docentes. Todos seremos beneficiados, especialmente nuestros alumnos. Y obvio, conocer el primer mundo también es súper interesante. Somos docentes y vivimos o subsistimos de nuestro sueldo. Digamos que oportunidades para viajes así son casi inexistentes. Sobre todo los que tenemos familia. Impecables la organización y el trato que tuvimos desde la fundación y sobre todo el Ministerio de Educación de la Nación, que es el que paga nuestro viaje".

Sandra Cejas, quien viajará a San Francisco University State, contó: "Soy maestra jardinera. Estoy como directora del Jardín Bethel, proyecto que lleva dos años en La Banda. También fui docente y directiva en el jardín Mi Pesebre, del colegio Alfredo Furniss. Vivo estos días con muchos nervios y mucha expectativa por conocer y aprender. Es algo nuevo que seguro será muy valioso para todos. También Miryam me inscribió. Y fue una sorpresa muy linda recibir los mails en los que me decían que estaba seleccionada".