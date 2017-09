Aerosmith canceló los shows programados en la Argentina

27/09/2017 -

Aerosmith debió cancelar los últimos cuatro recitales que, en el marco de su gira sudamericana, tenía previsto en Brasil, Chile, Argentina y México, debido a problemas médicos de su vocalista Steven Tyler.

"Lo siento mucho y siento que los he decepcionado... no estaré disponible para continuar con los últimos 4 conciertos de este tour. Volé de vuelta a EE.UU. por órdenes médicas, luego del concierto en Sao Paulo. Por favor no se preocupen. No estoy en una situación de peligro", expresó Tyler en un comunicado.