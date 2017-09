Fotos De Vido en el banquillo de los acusados

Julio De Vido se sentará a las 9.30 por primera vez en el banquillo de los acusados, 21 meses después de alejarse de la Casa Rosada, en el juicio que determinará su responsabilidad en la tragedia de Once.

El panorama para el ex ministro kirchnerista terminó ayer por complicarse con una decisión del Tribunal Oral Federal Nº 4, que decidió dividir las querellas que forman parte del proceso. Es decir, la querella de la familia Menghini (la más dura contra De Vido) ya no compartirá abogado con aquellas que no acusan al ex funcionario, como el abogado Leonardo Menghini había solicitado.

El tribunal ya había rechazado reiterados pedidos de la defensa de De Vido para postergar el juicio. El último revés lo recibió ayer el pedido del nuevo abogado del ex funcionario, Maximiliano Rusconi, para tener tiempo para estudiar la causa.

Será una de las pocas veces que De Vido estará presente en el juicio por la tragedia de Once. Se sentará para escuchar la acusación formal de parte del fiscal Juan García Elorrio, que será por los delitos de estrago culposo y fraude.

Pero la clave del proceso será la interpretación de las distintas resoluciones y decretos que delimitaban las responsabilidades que De Vido tenía como ministro de Planificación cuando ocurrió la tragedia.

Será el segundo juicio por Once. La Justicia condenó a Juan Pablo Schiavi (ocho años de prisión), a Ricardo Jaime (seis años) y a Claudio Cirigliano (nueve años). Después de dictar condena, el tribunal encargó que se realice un segundo juicio para determinar la responsabilidad de De Vido.

En este segundo juicio, el ex ministro kirchnerista compartirá el banquillo de los acusados con Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).