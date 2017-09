Insólito: Detienen en Turquía a una cantante ucraniana por "parecer más joven"

Hoy 14:53 -

Un insólito hecho sucedió en el aeropuerto de Estambul. Una cantante ucraniana fue detenida por 'parecer más joven".

La artista ucraniana Lama, cuyo nombre real es Natalia Dzenkiv, publicó en su cuenta de Instagram el inusual episodio que vivió en en Turquía, durante el control de pasaporte. El personal la detuvo porque la creían más joven de lo que figuraba en sus documentos.

"Justo antes de partir hacia Ucrania fui detenida por el equipo de control de pasaportes. Fue una sorpresa muy grande para mí, porque no infringir la ley y no tenían ningún motivo para detenerme", relató Dzenkiv al portal ucraniano TCH.

"Pero lo que más me sorprendió aún más fue la razón de ese malentendido. Cuando me enteré de por qué me habían detenido me eché a reír. La razón fue la edad que figura en mi pasaporte. Estoy acostumbrada a los elogios por mi aspecto, pero nunca me imaginé que esto podría ser una razón para detenerme", añadió la cantante, que en diciembre cumplirá 42 años.

La confusión se resolvió gracias a que algunas de las personas que estaban pasando el control de pasaportes, en ese momento, eran fans de Natalia. Al reconocer a la estrella se acercaron a ella para pedirle autógrafos y hasta selfies con la cantante.

