Se tiró de un piso 33 por un desamor y sobrevivió

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Hoy 15:01 -

Una adolescente de 14 años se tiró de un piso 33, de un edificio en China, luego de sufrir en el amor. Sin embargo, sobrevivió por la intervención de los bomberos.

'No me ama', gritaba la joven y con desesperación antes de tirarse al vacío mientras que los presente le rogaban que no se lance.

El cuerpo de bomberos que llegó al lugar para evitar el salto pero la inaccesibilidad del lugar les complicó su objetivo. La única solución que encontraron fue desplegar un colchón de aire en la base del edificio, con la esperanza de que si se lanzaba cayera sobre él.

A lo largo de una hora intentaron convencerla para que no se tirara, pero no tuvieron éxito ni los especialistas ni amigos. La joven saltó, cayó sobre el colchón, rebotó y se golpeó en el suelo.

Los medios locales informaron que la adolescente fue trasladada inmediatamente al hospital con una fractura en la pelvis y varias lesiones en la espalda. Su vida está fuera de peligro.

