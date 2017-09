Mundo CHINA

Una menor de 14 años se arrojó del piso 33 y sobrevivió

La joven no cesaba de repetir "no me ama" antes de tirarse al vacío.

Por El Liberal

Fotos

Videos Hoy 18:22 - Una adolescente de 14 años salvó su vida de milagro luego de saltar de un piso 33 de un edificio de la ciudad de Guangzhou, en China. Se cree que el motivo por el que tomó esta drástica decisión podría ser un desengaño amoroso. Te recomendamos: "Asesinaron a 15 personas en un centro de rehabilitación en México" Según trascendidos, la jovencita repetía “no me ama”. Una de sus amigas y uno de los bomberos trataban de convencerla para que no se arrojara al vacío, pero no lo lograron. Los rescatistas habían llegado minutos antes y logrado acondicionar un enorme colchón inflable que se usa para este tipo de situaciones. La joven cayó sobre el dispositivo, pero rebotó y terminó en el piso. Afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad.



esta nota Compartíesta nota

Notas relacionadas