CFK reconoció que hubo funcionarios corruptos durante su gobierno

Fotos Cristina Kirchner.

Hoy 18:24 -

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Kirchner, afirmó hoy que es "innegable" que durante su gobierno "hubo funcionarios que cometieron hechos de corrupción", pero aclaró que nunca blanqueó "plata negra".

"Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Es innegable. Y deben responder. Pero tachar a todo un Gobierno de corrupción por unos funcionarios, no. No creo que haya ningún Gobierno en el mundo exento de funcionarios que cometan corrupción", dijo la ex presidenta en una entrevista con el diario El País.

La postulante a senadora reconoció que "hubo hechos de corrupción" durante su gestión como Presidenta, pero agregó: "yo no blanqueé plata negra, el que lo hizo es el hermano del presidente (Mauricio Macri). Y su amigo del alma [Nicolás] Caputo, también blanqueó 35 millones. Contratista del Estado. Este Gobierno ha tomado el Estado como plataforma para ayudar a sus empresas familiares".

En tanto, afirmó que hubiera preferido "no tener" que presentarse como postulante para las elecciones legislativas de octubre, pero señaló que es la dirigente que "puede hacer la oposición más firme al gobierno" de Mauricio Macri.