CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Septiembre 2017
A LAS 23.45 EL SULTÁN.
Por El Liberal
28/09/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN JUEVES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 GOLPE AL CORAZÓN
23.45 EL SULTÁN
00.30 HACIA LO SALVAJE
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.45 CALAMARES GIGANTES
18.00 INGENIO NATURAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.32 JAMAICA BAJO CERO
08.28 HONEY
10.22 JUGANDO POR AMOR
12.20 SHANGHAI KID EN LONDRES
14.38 SIN RESERVAS
16.46 PAPÁS A LA FUERZA
18.34 DESPIERTO
20.12 LÍNEA DE EMERGENCIA
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 3)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 LA PANTERA ROSA
09.28 INTRIGA INTERNACIONAL
12.00 LA PANDILLA SALVAJE
13.38 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
16.30 JUMANJI
18.24 TRON
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 INFIERNO ROJO
22.57 BATMAN ETERNAMENTE
TNT
06.00 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
09.18 WALL-E
11.04 EL CAZA RECOMPENSAS
13.13 PAUL
15.06 YO LOS DECLARO MARIDO Y... LARRY
17.20 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS
19.22 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.00 DOS ARMAS LETALES
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, TRAGEDIA
AMERICANA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, ASUNTOS
INTERNOS
11.00 HOUSE M.D., OJOS QUE NO VEN
12.00 HOUSE M.D., WILSON
12.50 IT TAKES A KILLER, MUERTES EN LA
FAMILIA
13.20 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO
FANTASMA
16.00 HOUSE M.D., EL SECRETO
17.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS
18.00 ELEMENTARY, TE MERECES SUFRIR
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, UNA HISTORIA
DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SORPRESA
DE OCTUBRE
21.00 BATES MOTEL, HORAS DE VISITA
22.00 BATES MOTEL, EL CORDÓN
23.00 LOS VIGILANTES
STUDIO UNIVERSAL
09.40 PERFUME DE MUJER
12.55 CHOCOLATE
15.35 EL DILEMA
18.00 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON
BURGUNDY
20.00 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE
22.25 PAUL
24.40 POOTIE TANG
A DÓNDE IR
BAR CUBIC
(AVELLANEDA 24)
+HOY, SHOW EN VIVO DE JUAN
PEOLETTI, A PARTIR DE LAS 23.
QUIQUE VILLALBA, EN PIANO; Y
LUCÍA RAMOS COMO CANTANTE
INVITADA.
TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+HOY, PRENESTORAZO, A
LAS 22. BAILE. MICRÓFONO
ABIERTO.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
+ VIERNES 29, A LAS 22, ANIVERSALMENTE
EPISODIO 3, CON TUS
MONITORES, LAGARTOS DUB,
ROCK LOCAL, AGITOR Y ROADIE
(TUCUMÁN).
CASA ARGAÑARAZ
ALCORTA
(LIBERTAD Nº 175)
+ VIERNES 29, A LAS 21, CLÁSICOS
EN PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D)
ANIMACION, AVENTURA, (ATP)
28/09-29/09 -16:15 (Cast) 18:25
(Cast) 20:35 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
28/09- 22:45 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
28/09 -16:45 (Cast) 18:00 (Cast)
19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15
(subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
28/09-29/09 -17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
VIENTO SALVAJE (2D):
TRILLER (+ 13 AÑOS)
28/09- 22:30 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
28/09-29/09 -16:30 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
28/09-04/10 -18:45 (Cast) 20:45
(Cast)
MADRE (2D):
DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)
28/09- 22:40 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP) DURACIÓN:
01/10-04/10-17:30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
01/10-04/10-19:45 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
01/10-04/10- 22:10 (cast)
TITA 2D (PRE ESTRENO)
BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)
01/10-20:30 (Cast)
PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:30 - 17:00 - 19:00
- 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 21:00 (domingo a
miércoles)
Lunes, martes y miércoles $65
LEGO NINJAGO: LA PELÍCULA
ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00- 18:30- (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 21:30 (SOLO DE
JUEVES A SÁBADO)
Lunes, martes y miércoles $65
FIESTA DE CINE NACIONAL
01-10 AL 04-10-2017
EL FÚTBOL O YO ATP
CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO LUNES
Y MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D 22:30 (SOLO
DOMINGO Y MARTES)
Lunes, martes y miércoles $65
51% APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 22:30 (SOLO LUNES)
Lunes, martes y miércoles $65
MAMÁ SE FUE DE VIAJE ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (LUNES Y
MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO DOMINGO
Y MARTES)
Lunes, martes y miércoles $65
CASI LEYENDA apta 13 años
CASTELLANO 2D 20:00 (LUNES Y
MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO
MARTES)
Lunes, martes y miércoles $65
LA CORDILLERA Apta 13 años
CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO
MIÉRCOLES)
Lunes, martes y miércoles $65