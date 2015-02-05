CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Septiembre 2017

A LAS 23.45 EL SULTÁN.

28/09/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN JUEVES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 GOLPE AL CORAZÓN

23.45 EL SULTÁN

00.30 HACIA LO SALVAJE

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.45 CALAMARES GIGANTES

18.00 INGENIO NATURAL

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 EL SABOR DE LA HISTORIA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.32 JAMAICA BAJO CERO

08.28 HONEY

10.22 JUGANDO POR AMOR

12.20 SHANGHAI KID EN LONDRES

14.38 SIN RESERVAS

16.46 PAPÁS A LA FUERZA

18.34 DESPIERTO

20.12 LÍNEA DE EMERGENCIA

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 3)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 LA PANTERA ROSA

09.28 INTRIGA INTERNACIONAL

12.00 LA PANDILLA SALVAJE

13.38 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

16.30 JUMANJI

18.24 TRON

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 INFIERNO ROJO

22.57 BATMAN ETERNAMENTE

TNT

06.00 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

09.18 WALL-E

11.04 EL CAZA RECOMPENSAS

13.13 PAUL

15.06 YO LOS DECLARO MARIDO Y... LARRY

17.20 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS

19.22 EL HOMBRE DE ACERO

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.00 DOS ARMAS LETALES

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, TRAGEDIA

AMERICANA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, ASUNTOS

INTERNOS

11.00 HOUSE M.D., OJOS QUE NO VEN

12.00 HOUSE M.D., WILSON

12.50 IT TAKES A KILLER, MUERTES EN LA

FAMILIA

13.20 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO

FANTASMA

16.00 HOUSE M.D., EL SECRETO

17.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS

18.00 ELEMENTARY, TE MERECES SUFRIR

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, UNA HISTORIA

DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SORPRESA

DE OCTUBRE

21.00 BATES MOTEL, HORAS DE VISITA

22.00 BATES MOTEL, EL CORDÓN

23.00 LOS VIGILANTES

STUDIO UNIVERSAL

09.40 PERFUME DE MUJER

12.55 CHOCOLATE

15.35 EL DILEMA

18.00 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON

BURGUNDY

20.00 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE

22.25 PAUL

24.40 POOTIE TANG

A DÓNDE IR

BAR CUBIC

(AVELLANEDA 24)

+HOY, SHOW EN VIVO DE JUAN

PEOLETTI, A PARTIR DE LAS 23.

QUIQUE VILLALBA, EN PIANO; Y

LUCÍA RAMOS COMO CANTANTE

INVITADA.

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+HOY, PRENESTORAZO, A

LAS 22. BAILE. MICRÓFONO

ABIERTO.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

+ VIERNES 29, A LAS 22, ANIVERSALMENTE

EPISODIO 3, CON TUS

MONITORES, LAGARTOS DUB,

ROCK LOCAL, AGITOR Y ROADIE

(TUCUMÁN).

CASA ARGAÑARAZ

ALCORTA

(LIBERTAD Nº 175)

+ VIERNES 29, A LAS 21, CLÁSICOS

EN PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.

CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D)

ANIMACION, AVENTURA, (ATP)

28/09-29/09 -16:15 (Cast) 18:25

(Cast) 20:35 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

28/09- 22:45 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

28/09 -16:45 (Cast) 18:00 (Cast)

19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15

(subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

28/09-29/09 -17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

VIENTO SALVAJE (2D):

TRILLER (+ 13 AÑOS)

28/09- 22:30 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

28/09-29/09 -16:30 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

28/09-04/10 -18:45 (Cast) 20:45

(Cast)

MADRE (2D):

DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)

28/09- 22:40 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP) DURACIÓN:

01/10-04/10-17:30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

01/10-04/10-19:45 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

01/10-04/10- 22:10 (cast)

TITA 2D (PRE ESTRENO)

BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)

01/10-20:30 (Cast)

PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:30 - 17:00 - 19:00

- 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 21:00 (domingo a

miércoles)

Lunes, martes y miércoles $65

LEGO NINJAGO: LA PELÍCULA

ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00- 18:30- (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 21:30 (SOLO DE

JUEVES A SÁBADO)

Lunes, martes y miércoles $65

FIESTA DE CINE NACIONAL

01-10 AL 04-10-2017

EL FÚTBOL O YO ATP

CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO LUNES

Y MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D 22:30 (SOLO

DOMINGO Y MARTES)

Lunes, martes y miércoles $65

51% APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 22:30 (SOLO LUNES)

Lunes, martes y miércoles $65

MAMÁ SE FUE DE VIAJE ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (LUNES Y

MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO DOMINGO

Y MARTES)

Lunes, martes y miércoles $65

CASI LEYENDA apta 13 años

CASTELLANO 2D 20:00 (LUNES Y

MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO

MARTES)

Lunes, martes y miércoles $65

LA CORDILLERA Apta 13 años

CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO

MIÉRCOLES)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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