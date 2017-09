Murió Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy

-

Hugh M. Hefner, fundador de la revista Playboy, murió este miércoles por causas naturales en su casa, la Mansión Playboy. Tenía 91 años.

Hugh Hefner fundó la revista en Chicago en 1953 y la transformó en un gigante de los medios y la industria del entretenimiento.

Playboy se financió con un préstamo de mil dólares proveniente de la madre de Hefner y al poco tiempo se transfomaría en mucho más que una revista picaresca, con celebridades de todas las procedencias disputándose las codiciadas portadas, las cuales se convertirían en un símbolo de consagración para actrices, modelos y otras personalidades del mundo del entretenimiento.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4