Guillermo se fue con bronca por quedarse fuera de la competencia

28/09/2017 -

El entrenador de Boca Junior, Guillermo Barros Schelotto no ocultó la molestia que le generó anoche la eliminación de la Copa Argentina a manos de Rosario Central, equipo que lo derrotó por la mínima diferencia en la ciudad de Mendoza, con un tanto de Mauricio Martínez en la primera parte.

"Teníamos el objetivo de llegar a la final", dijo el DT xeneize. Enseguida, reconoció que a Boca le "faltó profundidad" y que el planteo de Central los complicó muchísimo.

"No se dio un partido abierto, fue trabado, cerrado. Ellos llegaron al gol a través de la pelota parada, nosotros tuvimos algunas opciones, pero no pudimos empatarlo. No fuimos incisivo como en otras ocasiones", advirtió un Guillermo Barros Schelotto bastante fastidiado por la inesperada caída de su equipo en la Copa Argentina.

Luego, el entrenador prosiguió: "Intentamos buscar alterntivas como para llegar al gol, pero se hacía muy trabado, no tenía dinámica el juego. Creo que nos faltó profundidad para poder lastimar", indicó.

Finalmente, Guillermo dijo: "Me voy con bronca y tristeza. Teníamos el objetivo de llegar a la final, pero nos encontramos con un rival que se defendió mucho, nos cerró los caminos y nos complicó", aseguró el entrenador.