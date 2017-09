"Me gusta convivir con la chapa de candidato"

Fotos EL FUTURO. Marcelo Gallardo aseguró que todavía no decidió si continuará en el club después de diciembre, porque le gusta pensar en el corto plazo.

28/09/2017 -

Marcelo Gallardo aseguró ayer que le "gusta convivir con la chapa de candidato" y que no concibe otra manera de ser entrenador del "Millonario", al tiempo que reconoció no saber qué será de su futuro, porque le "cuesta programar a largo plazo".

Y sobre las semifinales de la Copa Libertadores frente a Lanús y la posibilidad de contratar refuerzos, señaló que estos serán "los uruguayos Nicolás De la Cruz y Marcelo Saracchi, y la tercera posibilidad se está evaluando. Nos arreglaremos con lo que tengamos y afrontaremos estos partidos de la mejor manera posible", aseguró Gallardo.

"Y en cuanto a mi futuro después de diciembre, no es fácil de resolver. Por lo menos no lo tengo del todo claro y definido. Por eso es mucho más fácil desafiarse a corto plazo que ir visualizando el futuro. Uno puede visualizar el futuro, pero no le presto demasiada atención cuando tengo que empezar a concretar. No va conmigo, no considero que tenga facilidad para programarme en el mediano y largo plazo. Me gusta pensar en el corto plazo, porque es el desafío que me gusta y que me motiva más que el otro", apuntó.

"Por ejemplo lo ideal sería ganar Copa Argentina, Libertadores y Superliga, pero el corto plazo nuestro es la Copa Libertadores. Es el principal objetivo que nos pusimos para este año y ya estamos en semifinales. No es nada fácil hacerlo. Tener la posibilidad de jugarla tiene un valor enorme. Veremos si estamos en las condiciones de volver a pelear esta copa de nuevo. Yo creo que sí, porque tenemos las armas y el potencial", enfatizó.

Sobre el punto Gallardo habló en primera persona y allí puso como referencia que le "gusta convivir con la chapa de candidato. No podría pensar en que no somos candidatos porque estoy en River".

Pero sin embargo tuvo tiempo para analizar que entre el equipo campeón de 2015 y el actual "las variantes te la dan las condiciones de los futbolistas".

"Por eso hoy tal vez no estamos en condiciones de comparar a un equipo ganador como el de 2015 con este que está en formación y al que le llegaron siete futbolistas nuevos. Con el nivel de formación que estamos transitando, creo que hay mucho margen para aprovechar. Por eso es difícil de compararlo con un equipo que ganó todo como aquel en 2015", completó el "Muñeco".

Por último, habló de las declaraciones de Angelici. "Los que vivimos el juego con profesionalismo no podemos hacernos eco de esas palabras, porque están de más. Todos los que crean eso tienen un nivel de mediocridad absoluta. Que hablen los de afuera, que no estuvieron, te habla de un gran nivel de mediocridad", disparó el "Muñeco".