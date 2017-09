La B sigue con tres partidos

28/09/2017 -

Con tres partidos continuará esta noche la Copa Upcn de la categoría B, que hace disputar la Asociación Capitalina de Básquet.

Desde las 22, se cumplirá la siguiente programación: San Carlos vs. Las Águilas (Páez y Aliaga), Coronel Borges vs. Almirante Brown (A. D’Anna y Sánchez) y Fernández vs. Loreto (Carrillo y Alcorta).

Para esta noche, desde las 20.15, también fue programado el partido entre Juventud y Red Star B, en Infantiles (N. Díaz y Herrera), por la cuarta fecha del Torneo Clausura.