"La gente que va a ir a ver a la selección no es la misma que va a ver a Boca"

Fotos PALABRA AUTORIZADA. El "Vasco" levantó la Copa del Mundo en México, en 1986, y su voz es referencia a la hora de hablar de la selección argentina.

28/09/2017 -

Un campeón del mundo está en Santiago del Estero. Julio Jorge Olarticoechea fue invitado para el aniversario 72 de Bandera Bajada, pero ayer brindó una charla en el Polideportivo provincial. Y después tuvo un mano a mano con EL LIBERAL, en el que el eje de la charla fue lógicamente la selección argentina.

¿Puede influir la cancha de Boca en el partido ante Perú?

No. Si Argentina triunfa, ganaría igual en cancha de River. El tema, que puede ser un problema, es que si Argentina no hace un gol en los primeros 20 minutos, toda esa presión que supuestamente va a haber a favor se va a volver en contra. La Bombonera se siente mucho, pero también tenemos que recalcar que la gente que va a ir a ver a la selección no es la misma gente que va los domingos a ver a Boca. La gente de la selección no es de alentar mucho. Pero sí es de silbar fácil.

¿Va a ser muy duro el duelo con Perú?

Para mí va a salir la garra del jugador argentino. Siempre tiene un plus y en las malas, como está pasando ahora, va a rendir. Y creo que va a ganar. Pero después hay que ir a Ecuador, con la altura y el calor. Me preocupa más el último partido que éste.

¿Te imaginas un Mundial sin Argentina?

No, sería tremendo. Sería lamentable por la calidad de jugadores que hay, sobre todo de mitad de cancha para arriba. Tenemos a los mayores goleadores, pero todavía no se encuentra el camino. Hay un técnico nuevo, con una idea muy ofensiva que hace que el rival te ponga más defensores y eso genera poco espacio. Lo que veo es que Argentina no genera espacios.

Jugátela... ¿Vamos a estar en Rusia 2018?

Vamos a clasificar. Aunque sea en Repechaje como ya pasó, porque no es la primera vez que pasaría.

¿Qué te parece Sampaoli?

Lo he visto, me gustan sus equipos. Chile, Sevilla, me gustaba verlos por la propuesta ofensiva. Acá en Argentina todavía no se ha dado, quizás por falta de trabajo, no ha podido lograr ese ensamble que necesita el equipo. El hecho de poner varios delanteros no significa que vas a hacer muchos goles. Hay que llegar por afuera, le está faltando meter diagonales. Lo veo al equipo muy frontal, muy vertical como se dice ahora.

¿Messi o Maradona?

Uno los compara porque fueron únicos. En su momento Diego fue el mejor del mundo y hoy lo es Messi. Son distintos. Diego era mágico, tenía magia en su pie izquierdo. Messi tiene otra forma de juego. Messi va a terminar con 800 goles en su carrera, es un tremendo goleador. Diego era más armador de juego. Tienen distinta personalidad también, Diego era de contagiar más y Messi es perfil bajo, no habla mucho y se lo critica por eso. Pero siempre quiere jugar y nunca quiere salir, eso hay que recalcarlo.

¿Por qué no volvimos a ser campeones después del ‘86?

Es muy difícil llegar al séptimo partido y ganarlo, se tienen que dar un montón de cosas y no alcanza con tener al número uno. Nosotros tuvimos a Diego en su mejor momento, pero con un equipo muy fuerte mentalmente, éramos casi todos capitanes en nuestros equipos. Y jugábamos bien, no tirábamos pelotazos. Jugábamos con un solo punta, eso te indica que se jugaba mucho por abajo. Y apareció el equipo. Cuando Diego no aparecía porque lo marcaban, aparecía Burruchaga, Enrique. Se dio todo, no hubo lesionados. Se llegó sano a la final y muy bien mentalmente.