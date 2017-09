Pilán estrena una reescritura del mito griego de Medea

28/09/2017 -

Este sábado 30, a las 21 y el domingo 1 de octubre en el Teatro La Casa se estrenará "Museo Medea", una reescritura escénica del mito griego de Medea. Las protagonistas de esta historia concebida por Guillermo Katz son Lilián Jozami y Nancy Pilán. La dirección está a cargo de Yan Pilán.

Él se fue con otra mujer hace mucho tiempo. Ella cree que va a volver. Lo está esperando, en la casa que él compró para los dos. Su reino. Su hijo. Quedó la empleada, no se quiso ir, a pesar de que Ella ya no podía pagarle. ¿Adónde se iba a ir? Para saldar las cuentas exponen su intimidad como un museo. Apenas les alcanza. Ninguna de las dos puede abandonar lo que ya no existe, el reino, el trabajo (que dignifica), él. Se quedan. Ella, la empleada y la casa.

Él cumple años, Ella se lo quiere festejar. Lo espera. No viene. No va a venir. ¿Y la empleada?

Es una obra ganadora de la 28º Fiesta Provincial del Teatro de Tucumán 2012, del V Encuentro Regional de Teatro NOA, Santiago del Estero 2013, 28º Fiesta Nacional del Teatro 2013, Venado Tuerto, y fue seleccionada para el 26º Festival Internacional de Teatro Universitario de Blumenau, Brasil.