Warner Bros ya confirmó el estreno de la segunda parte

28/09/2017 -

La película "It" tendrá una secuela que se estrenará en septiembre de 2019, informó Warner Bros a través de un comunicado. El guión del filme estará a cargo de Gary Dauberman, aunque aún no se confirmó si el argentino Andrés Muschetti (foto) será el director. La secuela contará la vida de adultos del grupo de niños que en la actual versión enfrentan al diabólico payaso asesino Pennywise. "It" se convirtió en el filme de terror más taquillero de la historia con una recaudación acumulada hasta el momento de 478,1 millones de dólares en todo el mundo.