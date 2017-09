Guillermo Barros Schelotto contra Fernando Gago: "No la devuelvan más"

Hoy 08:56 -

Iban casi 20 minutos del segundo tiempo, Boca perdía contra Rosario Central en la Copa Argentina y no encontraba la forma de marcar una igualdad que nunca llegó.

En medio del partido, Gustavo Colman se tiró al piso previo a un cambio, Fernando Gago tiró la pelota afuera y Guillermo Barros Schelotto explotó de bronca.

"No, no", fueron los gritos del entrenador de Boca contra Fernando Gago y luego a todos sus jugadores: "No se las devuelvan más", dijo el DT, enojado, cuando entendía que Colman estaba haciendo tiempo.