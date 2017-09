Cristina: "La tragedia de Once fue algo muy fuerte"

Hoy 13:10 -

La ex presidenta y primera candidata a senadora por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, brinda este mediodía una entrevista al periodista Samuel "Chiche" Gelblung en el canal Crónica, en el cuarto reportaje que concede después de las elecciones primarias (PASO).

Durante el reportaje en Crónica, la postulante de Unidad Ciudadana negó que haya decidido competir por una banca en el Senado por miedo a ir presa. "Lo hice por deber. Nunca hice lo que quería en política, sino lo que debía hacer. Era la dirigente del peronismo que mejor media en la provincia de Buenos Aires, la gente está viviendo momentos muy difíciles. Muchas cosas que pasan no tienen representación. Todos los días hay despidos por goteo", sostuvo.

Con miras en los comicios de octubre, volvió a ensayar un intento de acercamiento al peronismo: "Kirchner siempre decía: «nos dicen kirchenistas para bajarnos el precio, nosotros somos peronistas». Yo soy peronista", agregó. "Yo me lleve siempre estupendamente bien con el peronismo. Siempre fui peronista y me sentí peronista", insistió.

Y justificó el hecho de haber prescindido del sello del PJ para competir en las legislativas en la provincia: "El PJ es solo un instrumento electoral. El peronismo no es el PJ. En el año 2005, fuimos con el FPV y el PJ fue con Duhalde y la señora por Chiche. Esta situación de UC no es nueva, no es inédita. En 2003, el peronismo fue en tres fórmulas: Menem, Néstor y Rodríguez Saá".

Respecto de las causas judiciales que enfrentan sus hijos en la Justicia, la ex mandataria insistió en que es víctima de una persecución. "Además de perseguirme a mí, esta gente persigue a mi familia. Mis hijos son perseguidos por ser los sucesores de su padre", afirmó.

En el plano personal, sostuvo que la quinta de Olivos es "un lugar muy feo". "Es como que estás en una cárcel, en una jaula", dijo. Además, contó que es una persona "arrebatada" y que tiene un "carácter encendido".

Y reconoció que es "muy mal hablada": "Digo malas palabras por teléfono, ya lo saben todos".