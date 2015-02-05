CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Septiembre 2017

A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 20:49 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN VIERNES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN BUSCA DEL JAGUAR

19.00 TODO TIENE UN

PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.30 ALTO CONTRASTE

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 ANIMADORES


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.50 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

08.21 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

11.00 MI NOVIA ES UN FANTASMA

12.56 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS

VECES

14.53 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

16.42 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

16.57 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

19.36 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

TCM

08.54 ALF

09.20 LA PANTERA ROSA

09.39 LA PANDILLA SALVAJE

12.17 INFIERNO ROJO

14.16 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

15.54 LA PEQUEÑA PÍCARA

17.48 MAVERICK

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

20.35 LA NIÑERA

21.00 EL FUGITIVO

23.23 LA LEY DE LA CALLE

TNT

09.01 LOS ÁNGELES DE CHARLIE - AL LÍMITE

11.05 YO LOS DECLARO MARIDO Y... LARRY

13.19 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS

15.23 EL HOMBRE DE ACERO

18.14 VALIENTE

19.57 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE II

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

23.59 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, UNA

HISTORIA DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SORPRESA

DE OCTUBRE

11.00 HOUSE M.D., EL SECRETO

12.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS

13.00 ELEMENTARY, TE MERECES SUFRIR

14.10 CLOCKSTOPPERS. DETENER EL TIEMPO

16.00 HOUSE M.D., AVANCES

17.00 HOUSE M.D., DE 5 A 9

18.00 ELEMENTARY, ELIGE TU VENENO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VOCES

DISONANTES

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, JUSTICIA

MILITAR

21.00 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

23.20 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA

STUDIO UNIVERSAL

09.40 PERFUME DE MUJER

12.55 CHOCOLATE

15.35 TODO EN SU MOMENTO

17.35 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE

20.00 JOHNNY ENGLISH

21.50 SOY ESPÍA

24.00 JOHNNY ENGLISH

01.50 SOY ESPÍA


A DÓNDE IR

MOON LIGHT

(ROTONDA SUR, BARRIO

ISLAS MALVINAS)

+ HOY, A LAS 23, FREDDY ARGAÑARÁZ.

CASA ARGAÑARAZ

ALCORTA

(LIBERTAD Nº 175)

+HOY, A LAS 21, CLÁSICOS EN

PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

+HOY, A LAS 22, ANIVERSALMENTE

EPISODIO 3, CON TUS MONITORES,

LAGARTOS DUB, ROCK

LOCAL, AGITOR Y ROADIE (TUCUMÁN).

BELLAS ALAS

(BELGRANO sur 1807)

+HOY, A LAS 23, LA PESADA SANTIAGUEÑA

FESTEJA SUS 20 AÑOS

DE TRAYECTORIA.

+SÁBADO 30, A LAS 23, TRIBUTO

A RAÚL CARNOTA, GRITO

SANTIAGUEÑO, CON CAROLINA

HAICK, HORACIO LAVAISSE Y

ARIEL “GOMA” HERRERA. INVITADAS

ESPECIALES: MARTA NAZAR

Y CAROLINA JAKAS.


CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D)

ANIMACION, AVENTURA, (ATP)

29/09 -16:15 (Cast) 18:25 (Cast)

20:35 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS) 29/09-30/09-

22:45 (Subt) 01:00 (Subt)

IT (2D): TERROR, DRAMA (+ 16

AÑOS) 29/09- 16:45 (Cast) 18:00

(Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15

(subt) 00:00 (Subt) 01:00 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

29/09 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

VIENTO SALVAJE (2D):

TRILLER (+ 13 AÑOS) 29/09-30/09-

22:30 (subt) 00:45 (Subt)

EMOJI (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA,

(ATP) 29/09 -16:30 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D): ANIM., AVENT., (ATP) HOY AL

04/10 -18:45 (Cast) 20:45 (Cast)

MADRE (2D):

DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)

29/09-30/09- 22:40 (subt) 01:00

(Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP) DURACIÓN:

01/10-04/10-17:30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

01/10-04/10-19:45 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN

(2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

01/10-04/10- 22:10 (cast)

TITA 2D (PRE ESTRENO)

BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)

01/10-20:30 (Cast) únicamente

PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

Castell. 2D 17:00 - 19:50 - 22:40 (Todos

los días)

Castell. 2D 16:30 - 19:00 - 22:00

(Jueves a sábado)

Castell. 2D 21:00 (Domingo a Miércoles)

Lunes, martes y miércoles $65

LEGO LINJAGO: LA PELÍ-

CULA ATP ESTRENO Castell. 2D

16:00- 18:30- (Todos los días)

Castell. 2D 21:30 (SOLO DE JUEVES

A SÁBADO)

Lunes, martes y miércoles $65

FIESTA DE CINE NACIONAL

01-10 AL 04-10-2017

EL FÚTBOL O YO ATP

Castell. 2D 17:30 (Lunes y Miércol.)

Castell. 2D 22:30 (Dom. y Martes)

Lunes, martes y miércoles $65

51 % APTA 13 AÑOS C/R

Castell. 2D 22:30 (Sólo lunes)

Lunes, martes y miércoles $65

MAMÁ SE FUE DE VIAJE ATP

Castell. 2D 20:00 (Lun. y Miérc.)

Castell. 2D 17:30 (Dom. y Martes)

Lunes, martes y miércoles $65

CASI LEYENDA apta 13 años

Castell. 2D 20:00 (Lun y Miérc.)

Castell. 2D 17:30 (MARTES)

Lunes, martes y miércoles $65

LA CORDILLERA Apta 13 años

Castell. 2D 17:30 ( MIÉRCOLES)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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