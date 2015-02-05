CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Septiembre 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 20:49 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN VIERNES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN BUSCA DEL JAGUAR
19.00 TODO TIENE UN
PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.30 ALTO CONTRASTE
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONÍA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.50 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
08.21 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
11.00 MI NOVIA ES UN FANTASMA
12.56 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS
VECES
14.53 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
16.42 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
16.57 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
19.36 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
TCM
08.54 ALF
09.20 LA PANTERA ROSA
09.39 LA PANDILLA SALVAJE
12.17 INFIERNO ROJO
14.16 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
15.54 LA PEQUEÑA PÍCARA
17.48 MAVERICK
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
20.35 LA NIÑERA
21.00 EL FUGITIVO
23.23 LA LEY DE LA CALLE
TNT
09.01 LOS ÁNGELES DE CHARLIE - AL LÍMITE
11.05 YO LOS DECLARO MARIDO Y... LARRY
13.19 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS
15.23 EL HOMBRE DE ACERO
18.14 VALIENTE
19.57 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE II
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
23.59 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, UNA
HISTORIA DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SORPRESA
DE OCTUBRE
11.00 HOUSE M.D., EL SECRETO
12.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS
13.00 ELEMENTARY, TE MERECES SUFRIR
14.10 CLOCKSTOPPERS. DETENER EL TIEMPO
16.00 HOUSE M.D., AVANCES
17.00 HOUSE M.D., DE 5 A 9
18.00 ELEMENTARY, ELIGE TU VENENO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VOCES
DISONANTES
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, JUSTICIA
MILITAR
21.00 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
23.20 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA
STUDIO UNIVERSAL
09.40 PERFUME DE MUJER
12.55 CHOCOLATE
15.35 TODO EN SU MOMENTO
17.35 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE
20.00 JOHNNY ENGLISH
21.50 SOY ESPÍA
24.00 JOHNNY ENGLISH
01.50 SOY ESPÍA
A DÓNDE IR
MOON LIGHT
(ROTONDA SUR, BARRIO
ISLAS MALVINAS)
+ HOY, A LAS 23, FREDDY ARGAÑARÁZ.
CASA ARGAÑARAZ
ALCORTA
(LIBERTAD Nº 175)
+HOY, A LAS 21, CLÁSICOS EN
PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
+HOY, A LAS 22, ANIVERSALMENTE
EPISODIO 3, CON TUS MONITORES,
LAGARTOS DUB, ROCK
LOCAL, AGITOR Y ROADIE (TUCUMÁN).
BELLAS ALAS
(BELGRANO sur 1807)
+HOY, A LAS 23, LA PESADA SANTIAGUEÑA
FESTEJA SUS 20 AÑOS
DE TRAYECTORIA.
+SÁBADO 30, A LAS 23, TRIBUTO
A RAÚL CARNOTA, GRITO
SANTIAGUEÑO, CON CAROLINA
HAICK, HORACIO LAVAISSE Y
ARIEL “GOMA” HERRERA. INVITADAS
ESPECIALES: MARTA NAZAR
Y CAROLINA JAKAS.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D)
ANIMACION, AVENTURA, (ATP)
29/09 -16:15 (Cast) 18:25 (Cast)
20:35 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS) 29/09-30/09-
22:45 (Subt) 01:00 (Subt)
IT (2D): TERROR, DRAMA (+ 16
AÑOS) 29/09- 16:45 (Cast) 18:00
(Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15
(subt) 00:00 (Subt) 01:00 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
29/09 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
VIENTO SALVAJE (2D):
TRILLER (+ 13 AÑOS) 29/09-30/09-
22:30 (subt) 00:45 (Subt)
EMOJI (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA,
(ATP) 29/09 -16:30 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D): ANIM., AVENT., (ATP) HOY AL
04/10 -18:45 (Cast) 20:45 (Cast)
MADRE (2D):
DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)
29/09-30/09- 22:40 (subt) 01:00
(Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP) DURACIÓN:
01/10-04/10-17:30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
01/10-04/10-19:45 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN
(2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
01/10-04/10- 22:10 (cast)
TITA 2D (PRE ESTRENO)
BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)
01/10-20:30 (Cast) únicamente
PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
Castell. 2D 17:00 - 19:50 - 22:40 (Todos
los días)
Castell. 2D 16:30 - 19:00 - 22:00
(Jueves a sábado)
Castell. 2D 21:00 (Domingo a Miércoles)
Lunes, martes y miércoles $65
LEGO LINJAGO: LA PELÍ-
CULA ATP ESTRENO Castell. 2D
16:00- 18:30- (Todos los días)
Castell. 2D 21:30 (SOLO DE JUEVES
A SÁBADO)
Lunes, martes y miércoles $65
FIESTA DE CINE NACIONAL
01-10 AL 04-10-2017
EL FÚTBOL O YO ATP
Castell. 2D 17:30 (Lunes y Miércol.)
Castell. 2D 22:30 (Dom. y Martes)
Lunes, martes y miércoles $65
51 % APTA 13 AÑOS C/R
Castell. 2D 22:30 (Sólo lunes)
Lunes, martes y miércoles $65
MAMÁ SE FUE DE VIAJE ATP
Castell. 2D 20:00 (Lun. y Miérc.)
Castell. 2D 17:30 (Dom. y Martes)
Lunes, martes y miércoles $65
CASI LEYENDA apta 13 años
Castell. 2D 20:00 (Lun y Miérc.)
Castell. 2D 17:30 (MARTES)
Lunes, martes y miércoles $65
LA CORDILLERA Apta 13 años
Castell. 2D 17:30 ( MIÉRCOLES)
Lunes, martes y miércoles $65