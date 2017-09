El torneo “Ramón ‘Vaca’ Santillán” no detiene su marcha

29/09/2017 - El Torneo Anual que lleva la denominación de Ramón “Vaca” Santillán, que hace disputar la Nueva Liga de Veteranos, presentará más acción de la buena el próximo domingo. Esta fecha tendrá varios partidazos y de acuerdo con lo confirmado por la organización el horario de inicio de los mismos en todas las canchas será el de las 9.30, con media hora de tolerancia. Cronograma Éste es el programa completo: En Triángulo, I. Construcciones vs. Panificadora Lola. En Villa Tranquila, Estudiantes vs. Gus Mar. En La Ancha del Vinalar, Trigoria vs. El Triángulo. En Santa Lucía, Central Córdoba vs. Estrella del Norte. En Campeones del 28, San Roque vs. Estilista Riki Gómez. En Asociación, OBV Sialle vs. Luz y Fuerza. En Los Potros, Taller Locura vs. Tapicería Perú. Libre estará el conjunto de Simusa. De esta manera, la Nueva Liga de Veteranos tendrá mucha actividad en el marco de un campeonato que a medida que se acerca la hora de las definiciones, se pone cada vez más atractivo. Así, se programó un nuevo súper domingo de acción en este campeonato.