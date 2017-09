Duodécima fecha del Clausura

29/09/2017 - Con la expectativa de siempre, los amantes del fútbol amateur y especialmente los muchachos de la Liga Clásicos Barriales disputarán mañana la duodécima fecha del Torneo Clausura de fútbol. La actividad se desarrollará en varios escenarios desde la siesta.En Bº Aeropuerto, Peti FC vs. Los Pirata de la 109 (20); Diego y Martín vs. Ruta Uno Jrs (20) y Gas del Estado vs. Tarapaya (30). En Calle 107, Haico Hondo vs. La Libertador (20); Árbol Solo vs. Quilmes (20); Mojones vs. Amigo de la 18 (20) y Carne La Hacienda vs. Rita Car (30). En Morumbi de Borges, La 21 del B. Aeropuerto vs. Juv de La Bañadera (20); La Plaza vs. La Madrid (20); Los Tenas vs. La 203 (20) y Polirubro Ailén vs. El Seppse (30). En El Fondo de Borges, Juv. de Borges vs. Petrolíder (20); Carne Los Amigos vs. Los Pibes de la18 (20); Los Puma vs. La Cochetti (30) y El Fondo de Borges vs. Mal Paso FC (30). En Sexto Pasaje, Villa Borges vs. Hermanos Juárez (20); Juv. de Villa Borges vs. Los Pibes del Pasaje (20); Sexto Pasaje FC vs. Tinglados Albarracín (30) y Sexto Pasaje Jrs vs. La Banda de Memo (30). En La Loma, Km 49 vs. Pablo VI Jrs (20); Verdulería Chiki vs. Los Calamares (20); Refrigeración Llanos vs. Séptimo Pasaje FC (30) y B. Colón vs. Pasaje 421 (30). En San Lorenzo, Carro Bar Chara vs. La Banda de Matías Camus (20); Florería Ema vs. Los Pacíficos (20) y Calle 4 FC vs. Calle 13 FC (30). En Villa Grimanesa, Panificadora Franci vs. Juv de Paseo Colón (20); Carlito Legui vs. Juv. de Taparaya (20) y El Rey de Copa vs. La Bañadera (30). En Autonomía, Óptica Bella Vista vs. Juan Felipe Ibarra (20); Primer Pasaje vs. Juveniles del Gas (20); La Rifa de Alberto vs. Ruta Uno FC (30) y Autonomía vs. Pablo VI FC (30). En Santa Rosa, Los Millos vs. Juv de Colón (20); Santa Rosa vs. Emaús (20) y Santa Rosa FC vs. Los Pibe de Huaico Hondo (30). En Triángulo, Los Laureles vs. equipo a confirmar; Club Triángulo vs. La 23 (20); Triángulo Jrs vs. Almafuerte (20) y Los Peregrinos vs. La Barra (20). En Tarapaya, San Esteban vs. El Vajo de Tarapaya (20); Estrella Jrs vs. Pje 421 Vinotinto (20) y La Perú vs. San Telmo (20).