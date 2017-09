El Torneo “Esteban Cura ” sigue mañana con destacadas propuestas en las categorías C20 y C30

29/09/2017 - Mañana habrá interesantes duelos por los Clásicos Barriales del Sur. En cancha de Mosconi en: Kenedi FC. vs. Fénix Jrs. (C 20); Vagos Mosconi vs. La Ancha (C 20); Mosconi vs. Kiosko Benja (C30). En Viamonte: La Santa Fe vs. Halcones Dorrego (C20); Villa María Jsr. vs. Racing (C20); Viamonte vs. Dámaso Palacio (C 30). En Barrio San Martín: Juveniles Bº. San Martín vs. La Loma (C20); Bº San Martín vs. Despensa Daniela (C20); Mónaco vs. La Loma (C30). En Santa Lucía: Santa Lucía vs. Fondo de El Vinalar (C20); PCG vs. Villa María FC (C30); P. Jaime vs. Stilovo (C 30). En Los Secos: Los Gedes vs. Ciclón Jrs. (C 20); Los Secos vs. Vinalar (C 20); Golo Sur vs. Siglo XXI (C 30). En Mariano Moreno: Granate vs Los Carpas (C 20); M. Moreno vs. Bº. Libertad (C20); Tradición vs. Los Choguers (C20). En Los Sucios: Amigos de Gallo vs. La Gruta (C 20); Ampliación Ejército Agentino vs. Juv. de Tronkito (C20); Los Sucios vs. Fondo de Vinalar (C30). Industria vs. El Salvador (C20); Loco Willy vs. La Castelli (C20); Peluquería Arte vs. Fenix Jrs. (C 20). En Pitufos: Pibes de la 67 vs. Los Topos (C20).