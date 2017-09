Se vienen los cuartos para el Sindicato de Comercio

29/09/2017 - La Liga ComerciaL Bandeña dispuso que este domingo se jugará los cuartos de final del Torneo Anual que organiza el Sindicato de Empleados de Comercio de esa ciudad. Cabe destacar que el pasado fin de semana se desarrollaron los octavos de final. La Subcomisión de Fútbol dispuso que este domingo habrá una tolerancia de 30 minutos solo para el primer encuentro. La programación para esta jornada dominguera contemplará estos encuentros. A partir de las 10.30: JM Deportes vs. La Ferretería; 12, Servicred vs. Innovar Celulares; 13, Aut. Zahuy vs. Despensa Facu; 14, Cel. Mayorista vs. Polisan; 15, Óptica Ver Más vs. CD Parque; 16, Polleria Sur vs. Distribuidora Miliy; 17, Hiper Libertad vs. Super Eli; 18, Roberto Chelala vs. PLB. Como siempre se esperan grande duelos, debido a la paridad de los conjuntos. Resultados En la fecha pasada se registraron éstos resultados: JM Deportes 2, La Ferretería 3; Servicred 2, Innovar Celulares 3; Autoservicio Zahuy 1, Despensa Facu 1; Celulares Mayorista 0, Polisan 0; Óptica Ver Más 3, CD Parque 0; Pollería Sur 0, Distribuidora Miliy 0; Híper Libertad 3, Super Eli 0; R. Chelala 2, PLB 0.l