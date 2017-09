Lo Bruno buscará bajar al escolta OV Tren Delantero

29/09/2017 - Esta noche en el predio El Buen Pastor se jugará la sexta fecha de la Liga de los Mecánicos. Desde las 22, Lo Bruno (7 puntos) intentará bajar a OV Tren Delantero (12), uno de los escoltas. A la misma hora jugarán dos equipos necesitados de puntos: Novara (6) y Renault (3). Y a las 23, el líder Rec. Ocampo (15) se enfrentará con Los de La Banda (12), el otro escolta. Por otra parte, mañana se jugará la Golden League, con este programa: Cancha 2: 20, Audioshop vs. Revancha y 21, El Rejunte FC vs. Liverpool. Cancha 3: 20, Las Palmas vs. Arsenal y 21, Los Amigos FC vs. Ni Uno Menos. Siguiendo con las ligas que se juegan en el Buen Pastor, mañana también será el turno de la femenina: 19, Chiquis vs. Revancha y Tegen Fem vs. Santiago Fútbol Fem; 19.45, Saint Germain vs. Águilas y Potencia vs. Chelsea; 20.30, La Vía Fem vs. Balcarce y Guapas vs. Ankara; 21.15, La Casa de la Juventud vs. Belgrano B y Manchester vs. Belgrano. Libre: Celtic. Por último, el domingo por la mañana se jugará la Liga Clásicos Barriales Femenino. El programa es: Cancha 2: 18, Granate vs. La Ancha y 19, Tévez FC vs. La Católica. Cancha 3: 18, Ni Una Menos vs. Fénix y 19, Las Botineras vs. La Güemes.