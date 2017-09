La Andes y Stugdar se miden pensando en la clasificación para ganar el Clausura

29/09/2017 - Mañana se vivirá una nueva jornada cargada de emotividad, cuando en la localidad de Maquito se ponga en juego la decimosexta fecha del campeonato Clausura que organiza la Superliga del Potrerito. La competencia entra en su recta final y en cada propuesta se pone en juego más que los tres puntos. Varios equipos aspiran a ingresar en la zona campeonato y muchos más buscan tomarse revancha en los otros grupos. En uno de los tantos duelos, los equipos de La Andes y Stugdar disputarán un partido clave para ambos. La Andes es hoy el último clasificado a la principal zona, mientras que su rival, dos escalones más abajo, tiene la última oportunidad de aspirar al principal certamen. Otro que también se encuentra en la pelea, Niupi FC tendrá una dura parada ante el mejor equipo de la Zona 2, La JP del 7C. En cambio, en el segundo turno de la cancha 1 se disputará un imperdible partido. Dos equipos que ya supieron levantar el preciado trofeo se verán las caras. Por un lado el siempre candidato Barrio Sarmiento medirá fuerzas con Cacheteao con Coca, conjunto que reúne juventud y experiencia. La programación completa es la siguiente: Cancha 1: Napoli Black vs. Motoshop (14); Bº Sarmiento vs. Cacheteao Con Coca (15:30); Los Pibes de la 11 vs. Bayer Munich (17:10). Cancha 2: Telefónicos vs. Los Pibes (14); Newbery vs. Sacachispas (15:30); RHogar vs. La Alvarado de Chino Gordo (17:10). Cancha 3: Quilmes vs. Colón Gomas (14); Coesa vs. Los Collados (15:30); All Boys vs. Los Coyotes (17:10). Cancha 4: El Puente vs. Amigos de Mati (14); La Andes vs. Stugdar (15:30); Foecyt vs. La Francisco de Victoria (17:10). Cancha 5: Messina vs. La Eskina (14); Necochea vs. Contreras Juniors (15:30); Tiendas Tukys vs. San Juan F.C. (17:10). Cancha 7: Málaga vs. Villa Las Delicias (14); Sportivo Smata vs. S23 (15:30); Atlas vs. Beltrán City (17:10). Cancha 8: La 25 F.C. vs. Real Madrid (14); Mza 6 vs. O’Globo Megacotillón (15:30); La JP del 7C vs. Niupi FC (17:10). Cancha 9: Barrio Juramento vs. Club 10 (14); Shunko vs. Inti Warriors (15:30).l