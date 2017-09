Se define el campeón del torneo “Eduardo Ibarra”

29/09/2017 - LORETO, Lore to (c ) . La AFAL (Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos) pondrá en juego su última jornada, será la fecha número cuatro que había sido suspendida hace unos meses. Mañana a las 12.30, en el club Unión Obrera se conocerá al campeón y a los clasificados a la Liguilla. Comenzarán la jornada definitiva el club Alberdi vs. San Esteban; Colonia vs Alma y Vida; 48 Viviendas vs. Barrio Libertad; Esquineros vs. CSDBO; Zona Roja vs. Remanso; Barrio Oeste vs. Mechero; Avenida vs. Newbery; FCTC vs. Palermo; Los Pinchas vs. Albañiles; Def. Libertad vs. Bushcas. La fecha anterior terminó con los siguientes resultados: Remanso 0, Esquineros 1; Avenida 2, Alma y Vida 1; Colonia 0, Palermo 1; Alberdi 1, Albañiles 2; Mechero 3, Zona Roja 0; Bushcas 0, CSDBO 2; B. Oeste 2, FCTC 0; Los Pinchas 1, D. Libertad 1; Barrio Libertad 3, 48 Viviendas 3; Newbery 0, San Esteban 1. Tabla de posiciones; 1) Def. Libertad 44 pts. 2) Albañiles 41; 3) Esquineros 38; 4) Mechero 36; 5) Alberdi 32; 6) 48 Viviendas 32; 7) Avenida 31 pts. 8) Bº Oeste 31 pts. 9) San Esteban 27; 10) Palermo 25; 11) CSDBO 24; 12) D. Remanso 22; 13) FCTC 21; 14) Colonia 21; 15) Pinchas 21; 16) Bushcas 20; 17) B. Libertad; 18) Alma y Vida 17; 19) Newbery 15; 20) Zona Roja 13. De momento estos serían los 8 clubes que participarían en la gran Liguilla Loretana: Def. Libertad (líder del torneo), Abañiles, Esquineros, Mechero, Alberdi, 48 Viviendas, Avenida y Barrio Oeste.