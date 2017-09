El emocionante Clausura 2017 tiene una fecha 14 que será decisiva en las dos categorías

29/09/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C). Los goles y el buen fútbol fueron el común denominador que dejaron los cotejos de la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en sus dos categorías, que hace disputar la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad. La misma cuenta con el apoyo municipal a través de su Dirección de Deportes. Mañana sábado se jugará la decimocuarta fecha, decisiva para ir definiendo los equipos que participarán en la liguilla y los cuartos de final del torneo, con los siguientes encuentros: En el polideportivo municipal. Wall Mar vs. Triunfadores (4) y Tigres vs. Maxi kiosco Antu (40). En Trula: Trula vs. La Loma (40) y Wall Mar vs- Barrio Sur (50), En Barrio Sur: Bº Belgrano vs. Sol de América (40) y Los Amigos vs. La Loma (50). En El Quemao: Triki vs. Forres (40) y Gremio vs. 9 de Julio (50). En Las Américas: Las Américas vs. All Boys (40) y Trula Vs. Defensores de Huaso (50). En Sportivo p/único: El Gateao vs. Arsenal (40). En El Simbolar p/ único: Talleres vs. Bº Sur (40). Libre: Villa Elisa (40). Resultados Estos fueron los resultados de la decimotercera fecha del campeonato loretano: En la C50: Los Amigos 4, Wall Mar 1; Gremio 2, Trula 0; 9 de Julio7, La Loma 0, y Bº Sur 2, Defensores de Huasi 0. En la C40: El Gateao 2 Bº Belgrano 0; Triki 4, las Américas 0; Trula 4, M. K. Antu 0: Villa Elisa 1, Triunfadores 2; Arsenal 5, Forres 1; Talleres 4, Tigres 3; La Loma5, Sol de América 3, y Bº Sur 2, Wall Mar 1,