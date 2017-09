Se vienen fechas destacadas en la Asociación y en la liga de las Instituciones

29/09/2017 - CHOYA, Choya (C) La 15ª fecha del campeonato Jorge ‘Turco’ Videla que hace disputar la Asociación del Fútbol Amateur Friense se jugará mañana. El horario de inicio está programado para las 14 y tendrá como escenario las instalaciones del Tiro Federal de la “Ciudad de la Amistad”. El orden de partidos será el que se detalla a continuación: Los Tornillos, que marcha cómodo en la tabla de posiciones con 35 unidades, deberá enfrentar a Bar Palito. Luego lo harán El Vasco Carnes vs. Los Cuervos; Gigantes vs. Loma Negra; Barrio Oeste vs. Vella Competición que se ubica en el segundo puesto con 25 puntos. A último turno chocarán Los Leones vs Maestro Véliz. Liga de las Instituciones Esta noche desde las 22 se producirán noches de finales en el torneo Axion Energy que coordina la Liga de las Instituciones de Frías. Los juegos tendrán como escenario el Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad”. En la ronda Oro se medirán Club Social vs Obras Públicas; mientras que por la zona Plata chocarán Técnica vs Hípico que dejaron en el camino a Loma Negra y Policía respectivamente. Por el tercer puesto de esta última competencia se enfrentarán Comercio vs Tránsito. Promesa de muchas emociones se instalarán hoy en el estadio friense para seguir las instancias definitivas de este certamen.