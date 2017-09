Zanjón recibe a Los Santos

29/09/2017 - En diferentes locaciones de la provincia, mañana se pondrá en juego el octavo capítulo del torneo Clausura para las categorías 33 y 40. Esta nueva fecha tendrá como novedad el cambio de horario para el inicio del primer encuentro. La actividad se iniciará a las 15 y tendrá 30 minutos de tolerancia, mientras que el segundo turno lo hará desde las 17. En la extensa cartelera se destaca el juego que sostendrán en Santa María los conjuntos de Zanjón y Los Santos, en la división 33. Además Sportivo París será local de Palermo, en la 40. La programación completa es la siguiente: En cancha de EL LIBERAL: Club 504 vs. Foecyt FC (33) y Agrupación Martín Fierro vs. El Carro de Ariel (40). En Boca de Los Flores: Papelera El Mundo vs. Pilchería Max Mar (33) y Expreso Lo Bruno vs. Arquitectos (40). En París: Filial 23 vs. San Martín (33) y Sportivo París vs. Palermo (40). En Halcones 1: Indumentaria Lar vs. La Brown (33) y La Brown Malagueña vs. San Carlos FC (40). En San Martín de Vuelta La Barranca: Los Pasajeros vs. AA. Pelé (33) y Ejercito Argentino vs. Villa Antonia (40). En Gimnasia de Maquito: Villa Reconquista vs. Villa Carolina (33) y Cioccolani vs. Coy Unidos (40). En Ciclón de Los Flores: La Gaucho vs. Beltrán (33) y Los Santos vs. La Feria (40). En Palermo La Banda: La Joya Gramajo vs. Barrio Cáceres (33) y Barrio Cáceres vs. Zanjón (40). En Monjitas: Taller El Porteño vs. Villa María (33) y Almirante Brown vs. París (40). En Defensores de Maco: Academia Peluquería Luis vs. París (33) y Repuestos El Globito vs. Nuevo Beltrán (40). En San Pedro: UTA vs. Empresa La Unión (33) y Sitravise IPVU vs. Parque Sur (40). En Vélez de Maquito: Estudiantes de Ulluas vs. Alberto Rueda (33) y Papelera El Mundo vs. RG Neumáticos (40). En Villa Yocca: La Verdulería vs. Villa Yocca (33) y Las Heras vs. El Porvenir (40). En 8 Hermanos: Los Monkikis vs. Profesores Juniors (33) y Villa Yocca vs. Taller Oeste (40). En Santa María: Zanjón vs. Los Santos (33) y Corralón San Esteban vs. Sportivo Araujo FC (40). En Sur de Vuelta La Barranca: La Castelli vs. San Carlos (33) y San Antonio vs. Academia Peluquería Luis (40). En Pichones 2: Gomería Sara y Mañu vs. Las Heras (33) y Gomería Sara y Mañu vs. Atlético Alianza (40). En Cuchilla Fernández: Fernández vs. La Pampa (33) y Hotel California vs. Repuestos El Globito (40). En Independiente de Beltrán: La Fusión de Beltrán vs. Agrupación Martín Fierro (40). Domingo 1, en Independiente de Beltrán: La Fusión de Beltrán vs. Los Pasajeros (33). 