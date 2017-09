Mañana se pondrá en marcha la 10ª Fecha de la C40 y la 5ª de la C50

29/09/2017 - La Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos hará disputar mañana la décima fecha de su certamen, en la categoría C40, mientras que en la C50 se disputará el quinto capítulo. El horario establecido es el de las 15.30, con 30 minutos de tolerancia solamente para el primer juego. El programa de la jornada de mañana es el que se detalla a continuación: En Pablo VI: Pablo VI vs. Ferretería Santa Lucía (C40) y Pablo VI vs. Centinelas Unidos (C50). En Estrella Roja: Taller Carlos Issi vs. Loma FC (C40) y Estrella Roja vs. Triángulo Rojo (C50). En Los Poros: Verdulería Los Amigos vs. Cristian FC (C40) y Ledesma Construcción vs. Carnes Marito (C50). En San Lorenzo: Villa del Carmen vs. Club Piedritas (C40) y Unión vs. Villa María (C40). En Pampa Múyoj: Profe Karen vs. Club Atlético Luján (C40) y Carnicería Daniela vs. Dos de Abril (C50). En Los Potros: Virgen del Rosario vs. San Luis (C40) y Cerrajería José Luis vs. Gremio Judicial (C50). En Almirante Brown: Barrio Primero de Mayo vs. Triángulo Rojo (C40) y Despensa Nico vs. Santa Lucía (C50). En Ateneo Ejército Argentino: 16.30, Ateneo Ejército Argentino vs. Cadetería Alsina (C40). Libre: Cristian FC (C50). En tanto, los equipos de Los Herederos y Dos de Abril ganan los puntos en disputa. Las principales posiciones son: C40: Profe Karen 25, San Luis 22, Ateneo Ejército Argentino 15, Verdulería Los Amigos 14 y Ferretería Santa Lucía 13. C50 (Zona A): Islas Malvinas y Santa Lucía 10; Santa Rita, Triángulo Rojo y Despensa Nico 6. C50 (Zona B): Pablo Vl 9, Dos de Abril y Cristian FC 5; Centinelas Unidos y Carnicería Daniela 4. 