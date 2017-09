FÚNEBRES | 29 de Septiembre de 2017

29/09/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Gladis Padilla

- Alvertina Días (La Banda)

- Elba Luisa Ramendo de Isorni

- Clara Teresa Bravo (Choya)

- José Esteban Villalba (Choya)

- Ramona Herminia Gómez

- María Mercedes Zerda (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Su hijo Guillermo, su hija pol. Graciela y sus nietos Mario y flia., y Maria Graciela y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Su hija Olga Margarita, h.pol. Dante Fiorentino, sus nietas María Soledad, Maria Rosa y María Gracia, bisnieto Marcos José, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. José Félix Olivarez, Maria Teresa Migueles y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor.

CASTELLANOS VDA. DE ROJA, BLANCA NILDA (q.e.p.d.) Falleció en San Francisco-Córdoba el 28/9/17|. Su hermano Cesar Martín y demás familiares con profundo sentimiento y afligidos cargando la cruz del dolor participan su muerte. Rogando a Dios y la Virgen por su descanso eterno en la Casa del Cielo junto a seres queridos fallecidos, nuestras oraciones por la paz. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

CELAYES DE COLANTONIO, BLANCA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Su ex compañera y amiga Yolanda Quelas de Abdala participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida mamá. Eleva oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

CELAYES DE COLANTONIO, BLANCA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y familia participan su fallecimiento, espiritualmente acompañan en el dolor familiar y expresan sus sentimientos de condolencias. Elevan oraciones en su memoria.

CELAYES DE COLANTONIO, BLANCA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Betty Coronel, sus hijas María Beatriz y María Claudia participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Pituca y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Su hermano político Julio Oscar Azar; sobrinos Julio y Carolina participan con profundo pesar su fallecimiento.

CISNEROS, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Sus sobrinos Carolina Azar, Richard Gonzalez y familia participan con profundo pesar su fallecimiento.

GÓMEZ, RAMONA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Sus hijos Luciana Inés, Maria Eugenia, Ana Valeria Ingratti Gómez, hijos políticos Luis César Ochoa, Andrés Toledo, nietos Brenda Valentina, Brenda Josefina, Ana, Mariana Candela, Mariana Anahi, Bautista, Nahuel y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en el cementerio Parque de la Paz. El cortejo partirá de La Plata 162 (s.v.). COBERTURA Obra Social Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - Tel.4219787.

GÓMEZ, RAMONA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Su hermano Félix Gómez, su esposa Gladys e hijas Alejandra, Andrea y Daniela participan su fallecimiento rogando por su eterno descanso. Brille para ti la luz que no tiene fin. Sus restos son velados en calle La Plata 162 (S/V) y serán inhumados hoy a las 11 hs en el cement. Parque de la Paz.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Su hija Nancy Luci del Pilar Fabrega de Medina, su esposo Víctor Medina, sus hijos Marina y Víctor. Participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Por la inmensidad de tu corazón generoso, has ido a ocupar un lugar de privilegio en el ciel". Descansa en paz. Sus hijos Hugo, Mario Y Nancy. Tus nietos y bisnietos. Elevan una oración en su memoria.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno. Vivirás en nuestros corazones por siempre mi viejita". Su nieto Hugo Dinardo, su yerno Rubén y Esther Dinardo, y su nieta política Débora. Elevan una oración.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Negrita, querida amiga participamos con profundo dolor el fallecimiento de tu querida hermana. Yolanda Quelas Vda. de Abdala y sus hijos Yusef, Mary, Edgardo, nietos y bisnieta. Elevan oraciones en su memoria.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Julio Medina y familia participan el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigos Hugo, Mario y Nancy. Elevan oraciones en su memoria en la esperanza de que Dios reconforte sus espíritus y el de toda la familia.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición participa el fallecimiento de la madre política de su profesora del Taller de Folklore Alejandra Ordoñez. Ruega oraciones en su memoria.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. El Taller de Folklore del Centro de Jubilados Tradición participa el fallecimiento de la madre política de la Prof. Alejandra Ordóñez de Fábrega. Ruega oraciones en su memoria.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Los alumnos de la Academia de Danzas "Yanasus Danzaspa" participan su fallecimiento, acompañan a su hija política Prof. Alejandra Ordóñez, a su hijo Mario y familia. Elevan oraciones en su memoria.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. La Asociación Civil de Jubilados y Pensionados "Danzas Ckausany" participa el fallecimiento de su socia honoraria, acompañan a sus hijos Hugo, Mario, Nancy a su hija política Alejandra Ordoñez y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. José Nicanor Campos, su esposa Serafina Torrez y flia., acompañan en el dolor a su hijo Chaza por el fallecimiento de su querida madre. Ruegan oraciones en su memoria.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Amigos y compañeros de Promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano de su hermana Negrita de Hoyos participan con dolor su fallecimiento y la acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno". Debora Yocca, Héctor, Gabriela Leal, Mariana, Ivana y Nicolás Malachevsky. Acompañan a la família Fabrega en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Su madre Nélida del Carmen Maldonado, su esposo Carlos Ricardo Romano, sus hijas Estefania, Tania Romano, hijo político Cristian, nieto Tahiel, su hno. Roberto, hnos pol y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 11 hs en el cemet. Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

PADILLA, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Familia Cortese acompaña el sentimiento por la pérdida de Gladis a toda su flia. Rezamos oraciones en su memoria.

PADILLA, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Mario Coronel, su esposa Alicia Roldán y sus hijos Carla, Pablo y Martín participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Nélida y a Tuni en este momento de dolor.

PADILLA, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Sus amigos Mechy Ferez, Mercedes Barraza, José Galván, Liliana Ruiz, Chichí Navarro, María Laura Pece, Daniel Vizgarra y Mary Isorni, despiden con gran dolor a la querida Gladys elevando plegarias al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

PADILLA, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Querida Gladys, gracias por los hermosos momentos compartidos, por tu gran generosidad y afecto. Por siempre en nuestro recuerdo. Sus amigos Mechy Ferez, Ismael Ferreyra, Mercedes Barraza y José Galván participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su felicidad eterna y rogando consuelo para su esposo Carlos e hijas.

PADILLA, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Irma Carabajal de Ferez y sus hijos Chochi, Mecha, Gringa y Marcelo Zanni, despiden con gran dolor y afecto a la querida amiga Gladys. Que el Señor la colme de bendiciones y goce de la paz eterna.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Los amigos de su hijo Juan, Cristina Maidana, Roberto Rusz e hijos Cristina, Valeria y José acompañan en este difícil momento a Juancito y Tere. Deseamos paz en el vuelo eterno de Azucena.

POIDOMANI, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Su sobrina política y primos políticos Angelita, Luis, Blanca y Flora participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Ángel. Ruegan oraciones en su memoria.

POIDOMANI, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Sus amigos del café (ex Barquito): Yoyi Gerez, Juan Roldán, Ricardo Paz, Ricardo Soria y José Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

POIDOMANI, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Jorge Fuhr, Silvina Pinto y sus hijos participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de su amiga Isabel. Ruegan oraciones en su memoria.

POIDOMANI, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. María de los Ángeles Raed, participa con profundo dolor el fallecimiento de su tío Ángel y acompaña a su prima Isabel en este difícil momento.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Sus hijas: Maria Julia y Maria Silvia Isorni, sus hijos pol.: José Pullarello y Pío Galván, sus nietos: José, Tiberio, Gavicho, Ma. Eugenia y Ma. Cecilia, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S. V.). EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en praderas cubiertas de verdor El me hace descansar" Sal. 22. Sus hermanos Ricardo y Maria Ramendo, participan con profundo dolor y resignación tu partida al Reino Celestial. Vivirás por siempre en nuestros corazones con la alegría que manifestabas. Rogamos a Dios descanses feliz en su paz eterna.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Su hermana política Ofelia Caro de Isorni y sus sobrinos Santiago Isorni y flia., Alfredo Gorosito y flia., Maria Josefa Gorosito Isorni y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Sus sobrinas María Emilia Isorni de Saber, Lucrecia Isorni de Juárez, Marisa Isorni de García y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de tía Elba. Acompañan a sus hijas en este triste momento y rogamos por su eterno descanso.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "En verdad os digo; el que escucha mi palabra y cree en quien me haya enviado, tiene vida vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida". Jn. 5, 24. Querida tía Elba te recordaremos siempre con mucho amor. Sus sobrinos; Olga Ramendo, Toño, Virgi, Lucho y Vale Pappalardo.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. " Yo soy el camino la verdad y la vida. el que cree en mí vivirá eternamente". Querida tía Elba siempre nos has manifestado tu espíritu libre y positivo con tu presencia dinámica y alegre. El Señor te reciba en sus brazos y te muestre su rostro. Descansa en su luz y paz eterna. Te llevaremos en nuestro corazón. Sus sobrinos Richard Ramendo y flia., Lucia Ramendo, Olga Ramendo y flia., y Pablo Ramendo. Elevan oraciones.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Sus sobrinos Maria Consuelo Escobar, Luis Alvarez, sus hijos Federico, Eugenia Teyssedou y Juan Ignacio Alvarez, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Sus sobrinos Iber Goitea, Ana Escobar y sus hijos María Elisa y Javier Goitea, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Sus sobrinos Maria Selva Isorni, Miguel Isijara e hijas Andy y Solana Isijara, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Mario Tenaglia y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Julio César Moreno y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina Elba. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana, Martín, Pablo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y abrazan con mucho cariño y respeto a nuestra querida Anguy. Hacen llegar sus condolencias a sus hijas, su hermano y demás familiares.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin ". Gladys Herrera Uñates de Pappalardo, participa con profundo dolor la repentina partida de la tía Elba al Reino Celestial. Ruegan al Señor por su descanso en paz eterna..

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Elba Inés Atía, sus hijos Cecilia, Elba y Jony, nietos y bisnietos hacen llegar su dolor a la flia., de esta querida compañera que fue un pilar en la educación. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Marcia Jerez de Bustos y sus hijos Silvia, Carlos y Marcela Achával, nietas María Agustina y María Emilia, participan con gran dolor el fallecimiento de su querida amiga Elba y ruegan oraciones por ella.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Juan N. Tenaglia, su esposa Lidia, sus hijos Guri, Guillermo y flia., Gustavo y flia., Mario y flia., y su ahijado Eduardo Javier y flia., participan con mucha tristeza su7 fallecimiento y acompañan a toda sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria..

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Siempre te recordaremos. Familia Dorado = Juanita, Juan Manuel y Natalia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Se fue para ser eterna en el corazón de tus compañeras docentes, por tu amabilidad, tu generosidad, tu responsabilidad y porque tu recuerdo siempre vivirá en nosotras y en los que te quisieron. El personal directivo y docente del Centro de Jubilados de la Escuela Nº 446 Dr. Carlos Coronel, participan con inmenso dolor el fallecimiento de su socia Elba R. de Isorni, y acompañan en su dolor a sus hijas, nietos, hermanos y flias. Elevan plegarias para su eterno descanso.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Elba querida, el Señor te llevó a su lado, descansa en paz. Te damos gracias por haberte tenido entre nosotros, por el amor y generosidad que nos brindaste en este paso por la vida. Que brille para vos, la luz que no tiene fin. Marta Ledesma de Galván, sus hijos Gabriel Pío y María Silvia Isorni, María Marta y María Cira, sus nietos Gabriel Santiago, María Eugenia y María Cecilia Galván participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Rody y Silvia M. de Segienowicz, participan con pesar el fallecimiento de la mamá de sus amigas María Julia y María Silvia. Pedimos oraciones para ella.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Sus vecinos y amigos Dr. Néstor Fernando Zurita, su esposa Azucena Brunello, sus hijas Helena y flia., y Clarita, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. María Elena y Lisandro Mansilla, Olga Zulema y Juan C. Targa, Elisa Targa de Argañaraz, Teresa Targa y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Dr. Antonio Cruz, su esposa Mariana Lucatelli y su hijo Marianito Cruz Lucatelli participan el fallecimietno de Elba, saludan con cariño a la familia, en especial a la tía Anguy.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Siempre te tendremos presente en nuestras reuniones. Descansa en paz querida Elba. La Promoción 1955 de la Escuela Normal Profesores Manuel Belgrano, participan el fallecimiento de la hermana de Angui, ruegan oraciones en su memoria y resignación para su flia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ BARABINO DE ARCE, MARÍA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/16|. Tu presencia está intacta, en todos los lugares que amabas, en las flores, en el aire, en el recuerdo dulce de tus nietitos, en todos los amigos que sembraste, en nuestros corazones, en cada latido, en tu hermosa sonrisa eterna que siempre regalabas". Danos desde el cielo tu alegría de haber vivido plenamente. Sus hijos Romina, Jesús y Lourdes, sus hijas políticas Pablo, Florencia y Guillermo, sus nietitos Bautista, Alfonso, Fausto, Giulleta y Alma, su hermana Ana María, su esposo Alberto y sus sobrinos Javier, Sebastián, Victorio, Carolina y sus familiares invitan a la misa al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor en la Catedral Basílica a las 20.30. Rogamos una oración en su memoria.

MIGUELES DE SARMIENTO, NORMA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/13|. Querida mamá, ya pasaron cuatro años de tu partida y aún sentimos tu ausencia. Extrañamos tus caricias, tu perfume, tu calor. El dolor de no tenerte se apacigua en la mirada de tus nietos que nos llenan con su amor el vacío que nos dejaste. No hay un día que no te recordemos. Te amamos mucho. Gracias por todo lo que nos enseñaste y por todo el amor que nos diste sin medida. Siempre vivirás en nuestros corazones y junto a nosotros. Su esposo, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano.

MIGUELES DE SARMIENTO, NORMA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/13|. A cuatro años de tu partida al reino de los cielos, tu presencia vive entre nosotros. Sus hermanos Zully, Ramón, Piky y Silvia, hermanas políticas y sobrinos te recordaremos con cariño y elevaremos oraciones en tu memoria en la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

MIGUELES DE SARMIENTO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/13|. Pasan los años y tu ausencia aún nos duele, el único consuelo es saber que estás junto a nuestro Señor. Al cumplirse cuatro años de tu partida al reino celestial, sus cuñados, sobrinos, te extrañan y recuerdan con mucho amor. Invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GUZMÁN DE CARRIZO, ELBA JUSTINA (Justi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/13|. Todos hemos venido a esta tierra con un propósito y no nos cabe duda que vos lo has cumplido con honores, además has marcado nuestras vidas con tu amor y mejores enseñanzas. Siempre seguirás viviendo en nuestros corazones. Sus hijos Carlos, Alejandra y Fernanda; sus nietos Nicolás, Lautaro y Lucila; hermanas y hermanos.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELTRÁN, KARINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Sus compañeros del equipo de Salud Mental del Ministerio de Salud participan con tristeza su fallecimento y acompañan a su familia en su pena.

BELTRÁN, KARINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de su novio Luis: Estefania, Susana, Héctor, Franco, e Ignacio acompañan a la familia en tan doloroso momento y elevan oraciones por una cristiana resignación.

BELTRÁN, KARINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Leonardo Juárez participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

DÍAS, ALVERTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Sus hijos Carlos Humberto, Rubén Dario, Claudia Mercedes, Ana María, h/pol, Nori, Reina, Antonio, nietos Mariano, Claudio, Lucia, Matías, Alex, Florencia, Valentina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Mi más estimada Sra. Laura, la despido con mucho pesar, al mismo tiempo que doy gracias a Dios de haberla conocido. Admiré su fortaleza, sentido del humor y coquetería a sus 93 años. De esto mucho se debe al acompañamiento de la flia., que la mimó hasta los últimos minutos. Lo que sembró, cosechó. Hermoso recuerdo. La tendré siempre presente, particularmente cada 27. Acompaño a toda la flia. en este profundo dolor y pido al Padre del Cielo pronta resignación, en especial para. su hija Mirta. Desde el corazón Lucy.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima hermana Elsa Corbalán de Mansilla y sus hijos Cristina, Carmen, Luisina y José participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Sus sobrinos Tucho y Silvia Riccardo, Pili y Roxana Tenaglia y sus respectivas familias agradecen a Dios haber compartido la vida con la tía Laura y el tío Rubén. Rezamos por Mirta y por Juan.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Dadle Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". F. Sánchez, A. Acosta. G. Quiroga, E. Abdala, J. C. Barrera, J. M. Gerez y L. Congiu y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Mirta y Eduardo ex compañeros de trabajo del Banco de la Pcia. de Sgo del Estero. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Álvaro Fernández y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera de trabajo Mirta y de su hijo político Eduardo. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Soledad Nasif y familia acompañan a la familia Paoletti en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Los compañeros de trabajo de su hija Mirta y de su hijo político Eduardo del Banco Santiago: Enrique, Marcela, Isabel, Ana, Mariano, Soledad y Cristina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y familia, Guillermo y Alfonso participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Chiqui y Santiago Lencina participan el fallecimiento de la mamá de sus compañeros y amigos Mirta y Gringo y ruegan cristiana resignación y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Josefina Macedo Ruiz, su esposo Antonio Sereno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ZERDA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Sus hijas Estela, Noemí, Nora y Neli; h. pol. Raúl, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cement. Jardín del Sol, casa de duelo Av. Belgrano Nº 532 (LB) sala velat. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, CLARA TERESA (q.e.p.d.) Falleció 27/9/17|. Su hermana Fany Bravo, su hermano político Carlos Villaba, sus sobrinos Gastón y Liz, su sobrina nieta Ailín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno.

BRAVO, CLARA TERESA (q.e.p.d.) Falleció 27/9/17|. Pedro Villalba y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Choya.

BRAVO, CLARA TERESA (q.e.p.d.) Falleció 27/9/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la hermana política de la ordenanza de esta casa de estudio, Marta Maldonado. Choya.

NIEVA, ELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus hermanos políticos Crespín Paz y Gringa Palomino, sobrinos Iván, Marianela, Marilina Paz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

NIEVA, ELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Alba Rojas de Vagliati e hijas Graciela, Liliana, Paola y respectivas familias participan el fallecimiento del padre de su amigo Julio Argentino Nieva. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

NIEVA, ELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. La comunidad educativa ISFDC Nº 2 Participan con dolor el fallecimiento del padre del colega y amigo Julio Nieva, elevan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

SILVA VDA. DE PÁEZ, REINA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Koky Fernández, Omar Ojer y sus hijos participan con gran dolor su fallecimiento. Tía descansa en paz.

SILVA VDA. DE PÁEZ, REINA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Personal directivo y docente de la Escuela Nº 954 de Juanillo, Dpto Atamisqui, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro compañero Carlos Alberto Páez. Rogamos para que su flia. encuentre fortaleza en este doloroso momento. Elevemos oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

SILVA VDA. DE PÁEZ, REINA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su amiga y compañera, Graciana E. Benitez, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo y compañero Carlos Alberto Paez. Pido una oración por la paz de su alma.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo con tus brazos de misericordia. Su esposa María Diaz, sus hijos Pepito, Juanjo, Gisel y Silvio, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Sus hermanos Negucha, Rey, Carlos, Shupi, Pedro, Lidia, Alberto, Blanca, Carmen, Adolfo, Cristina, Eduardo, Jorge y Eva participan con dolor su fallecimiento. Choya.

VILLALBA JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Su hermano Juan Carlos Villalba, su hermana política Fany Bravo, sus sobrinos Gastón y Liz, su sobrina nieta Ailin participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias al Altísimo por su descanso eterno.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Dale el descanso eterno. Su hermano Pedro Villalba, su hermana política Nora Serrano, junto a Caro y Luis y flia participan con dolor su fallecimiento. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Sus primos María Juárez y Lito Serrano y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Dalinda de Espeche, sus hijos Polilla, José Domingo, Yackeline y Barbarita junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Hilda de Deheza y flia participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de gran dolor y tristeza. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento del tío de la profesora Liz Villalba. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Juan, Sergio y Cecilia Serrano junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a Dios por su descanso eterno. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Su comadre Elena Medina y flia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias en su memoria. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. La asociación cooperadora de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento del padre político de la integrante de la comisión directiva, Sonia Ibarra. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este duro momento. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Estela Serrano participa con dolor su fallecimiento y acompaña en este momento de tristeza a toda la familia. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. La familia Acosta participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a sus familiares ante esta irreparable pérdida. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Cesar y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios les de resignación y fortaleza a toda la familia. Choya.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. La asociación cooperadora de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento del tío de la integrante de la comisión directiva, Mirta Villarruel. Choya.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MORE, GABINO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará el dia viernes 29-9-2017 a las 19 hs. en la iglesia San Roque de Antajé al cumplirse 9 dias de su fallecimiento, agradece la flia. More Jiménez. SERV. DE NORTE SERV. SOC. Laprida 383.