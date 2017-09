Coleoni y el gran arranque del Ferro: "Esperábamos que el equipo se comporte de esta manera"

Fotos OPTIMISMO. Coleoni sabe que falta mucho, pero se mostró conforme con el arranque de su equipo y entiende que están por el buen camino.

29/09/2017 -

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, palpitó la previa del partido de esta noche con Noticiero 7.

"Siempre que el resultado es positivo, las cosas se hacen más llevaderas. No tenemos que trabajar tanto en las cuestiones grupales. Estamos bien, estamos creciendo como equipo. Éste es el tercer partido que vamos a jugar y hemos hablado con ellos de las cosas buenas que hicimos las otras noches y las cosas por mejorar", arrancó diciendo el "Sapo".

El entrenador cordobés espera con expectativas el partido, pero no subestima al rival. "Con el entusiasmo de siempre y la profesionalidad que lo caracteriza a este grupo vamos a esperar este partido, pero también con mucho respeto al rival", advirtió.

Y a pesar de que esperaba este arranque positivo del equipo, remarcó que el de hoy no será "un partido fácil".

"Uno siempre imagina cosas positivas y mira hacia adelante. Esto es fútbol y a veces los resultados no se dan, más allá del rendimiento, pero esperábamos que el equipo se comporte de esta manera. Vamos a esperar ahora este partido de local ante un equipo que viene bien, que viene de hacer cinco goles y de ganarle a un candidato. No va a ser un partido fácil", manifestó.

Coleoni destacó la propuesta del Ferro. "El equipo tiene una intención de juego buena, que la hemos trabajado y hablado con ellos. El plantel debe intentar poner al equipo rival incómodo en función de nuestro juego, de salir jugando, de llegar por afuera. La otra noche por ahí no salió y lo bueno es que lo seguimos intentando", explicó.

Pero también fue autocrítico: "Recién hicimos dos juegos y hay un montón de cosas por corregir en cuanto a la recuperación de la pelota, mantener una estructura cuando el rival por ahí nos tiene un poquito incómodos, no quedar largos. Un montón de cosas que siempre tratamos de hablar con ellos y mejorar".

Por último, destacó la personalidad de sus dirigidos. "No es fácil ganar en este fútbol. Y a nosotros nos tocó ganar dos juegos. Un partido con una derrota en el primer tiempo acá de local. Y después de visitante con un empate en el que tuvimos diez minutos que no encontramos el rumbo y lo pudimos sostener y ganamos 3-1. Ganar no es fácil en ninguna categoría. Y si el equipo tiene una manera definida de jugar, mucho mejor", concluyó.