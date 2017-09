"Nuestros jóvenes están padeciendo graves heridas desde sus propios hogares"

Fotos ANUNCIO. Mons. Bokalic y el padre Luis Cruz brindaron detalles del encuentro de jóvenes que se efectuará mañana.

29/09/2017 -

En el marco del lanzamiento del Año Sinodal de los Jóvenes, la Iglesia local ha organizado para mañana la Expo Biblia Misión Juvenil 2017-2018, que tendrá lugar en la plaza Libertad de 8.30 a 21, y de la cual participarán chicos desde los 14 años.

El anuncio de la jornada fue realizado por el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic y el referente de la Pastoral Juvenil Diocesana de la provincia, padre Luis Cruz, y en la oportunidad el prelado se pronunció en defensa de los jóvenes santiagueños que "sufren hoy las heridas que les provoca la indiferencia familiar, escolar y de todos los ámbitos".

"Con esta actividad estamos poniéndonos en sintonía con el llamado del papa Francisco que ha convocado para el año que viene a un Sínodo de los Jóvenes. Se trata de una asamblea en la que se reunirán los obispos, laicos, peritos, y el tema a tratar será la juventud. Nosotros como iglesia de Santiago del Estero sentimos desde hace mucho tiempo que los jóvenes son un sector importantísimo de nuestro sociedad, de las cosas buenas que viven, pero también de las profundas heridas, tristezas y sufrimientos que hay en medio de ellos", explicó Bokalic sobre la importancia de la temática elegida para la Asamblea mundial.

"Se ha analizado a la juventud, a sus sufrimientos, a las adicciones que los atenta, pero el tema es mucho más amplio que las adicciones. El tema es dedicarnos un año a poner en el centro de nuestras preocupaciones a los jóvenes. Ellos no sólo son el futuro, sino que ya son el presente, en la Iglesia y en la sociedad. Viven lo que es muy propio en nuestro tiempo, las inseguridades, los miedos, viven en la búsqueda de una vida digna, una vida que realmente llene su corazón", ahondó el obispo.

Mons. Bokalic definió a la juventud de hoy y remarcó la importancia del acompañamiento de todos los ámbitos en los que ellos se forman.

"Somos conscientes de que nuestros jóvenes están padeciendo muchísimas heridas desde sus propios hogares, desde la sociedad que a veces no los acoge, desde ámbitos educativos y aun eclesiales que no les dan el lugar que se merecen. Por ese motivo queremos entrar en la dinámica del sínodo de los jóvenes, queremos que ellos tengan un protagonismo en nuestra Iglesia diocesana y en toda la sociedad, para poder conocer las heridas que tienen", reflexionó.

Y agregó: "Los jóvenes deben ser tenidos muy en cuenta. Necesitamos acercarnos a los jóvenes como lo hacía Jesús. Como Iglesia nos sentimos desafiados, porque no sabemos cómo llegar a ellos, porque no generamos espacios, porque no estamos sabiendo convocarlos. Por eso queremos en este año iniciar el tiempo sinodal, con un lugar muy especial para ellos. Queremos llegar a todos los sectores porque la vida de los jóvenes está hoy muy amenazada".