"Yo me siento bien así, sola, con mis hijos y nietos"

Fotos DESCONTRACTURADA. Cristina contó varias intimidades.

29/09/2017 -

En un tramo más distendido de la entrevista, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confesó que no cree que se volverá a enamorar: "Yo me siento bien así como estoy, con mis hijos y nietos", y agregó: "Me siento como que él siempre está; mi casa de Calafate está exactamente igual, su escritorio, su mesa de luz con los libros que él dejo", agregó en referencia al fallecido expresidente Néstor Kirchner.

"Cuando yo lo conocí a él, me rompió la cabeza", sintetizó la entrevistada, y se definió como una persona que en el plano afectivo siempre la "manejaron las neuronas, no las hormonas".

"Queremos descubrir a la mujer detrás del cuadro político", le dijo "Chiche" en tono intimista. Cuando el periodista le preguntó si se reconocía algún defecto, Cristina dijo que es "arrebatada". "Digo malas palabras, tengo un carácter fuerte, soy muy mal hablada".

La ex presidenta se consideró una madre y una abuela "presente", y reconoció haber "mejorado" su intolerancia que la lleva a enojarse. "Hay veces que hay que contar hasta 100 y yo llegaba a 15", aclaró.

También confesó que esta "entre tres y cuatro kilos arriba" de su peso ideal, y que regaló "mucha ropa" que tenía, porque "ser presidenta te lleva a tener trajecitos y otras cosas para cumplir con protocolos y obligaciones".

"¿Cómo haría de panelista de Crónica?’, se preguntó luego la expresidenta Cristina de Kirchner, mientras se sentaba en una de las sillas del estudio, como si formara parte del staff de canal. "¡Vendé el reportaje!", le siguió el juego "Chiche" Gelblung.

"Aquí estamos al aire de Crónica TV, siempre, siempre junto al pueblo. Vamos a estar en unos instantes más con Chiche Gelblung en vivo face to face", resaltó de manera risueña la exmandataria.