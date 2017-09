"No se puede decir que todo mi gobierno fue una asociación ilícita"

29/09/2017 -

Entre los puntos más picantes de la entrevista, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que si durante su gestión presidencial "hubo hechos de corrupción, que respondan los funcionarios que lo hicieron", aunque tomó distancia de esas causas, al asegurar que "eso no puede llevar a decirnos que un gobierno es una asociación ilícita o que todo un gobierno es corrupto".

Inmediatamente desvió la pregunta hacia la gestión de Macri. "Esta gente quiere disciplinar a toda la sociedad: ¿son todos mafiosos, pero no ellos? ¿Quién blanqueó plata negra? El hermano del Presidente, los amigos del Presidente".

Así, la ex mandataria eligió al canal Crónica TV y al periodista Samuel "Chiche" Gelblung para realizar su primera entrevista en un canal de televisión en la actual campaña para las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre.

Sobre la situación económica del país, evaluó que "muchas de las cosas que están pasando no tienen una voz que los represente, y no porque no haya dirigentes, sino porque la política siempre se encarna en personas y hay personas que podemos hacer más visibles a los invisibles".

Luego de lamentar los "despidos por goteo" ocurridos en la fábrica de Adidas de Esteban Echeverría, y otros 140 despedidos de "una firma internacional que está en La Tablada", la expresidenta sostuvo que "en el Parlamento hay que debatir las cosas, discutir y hacer ver que se pueden hacer de otra manera sin que la gente sufra".

También, se refirió al desempeño del Poder Judicial en las causas que mantiene abiertas y dijo "nunca se vio una persecución de esta manera. Porque no es la sucesión, ni el plazo fijo, es (la persecución) porque nunca fui un dispositivo del poder, esta gente quiere disciplinar a todos, ellos hablan de que todos son mafiosos, menos ellos".