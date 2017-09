Prueban hechos contra De Vido

29/09/2017 -

El abogado de una de las querellas de familiares de víctimas de la tragedia de Once en el juicio oral y público contra el ex ministro y actual diputado nacional Julio De Vido, Javier Moral, consideró que los hechos por los que hoy enfrenta ese proceso el ex funcionario "ya están probados" en el expediente del primer juicio por la tragedia.

"Ahora es una cuestión jurídica de ver hasta dónde tiene responsabilidad el que era la cabeza del Ministerio de Planificación Federal y era la autoridad de aplicación del sistema de control", aseveró el abogado.

Destacó que De Vido "es el primer funcionario de tamaña importancia que se sienta en el banquillo" y consideró que el punto donde "está complicado" es el que se refiere "al perjuicio de la administración fraudulenta de los bienes concesionados que se fueron destruyendo con el paso de los años".