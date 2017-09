Alumna fue abusada sexualmente en un colegio durante la toma de establecimientos

Fotos POSTEO. La joven contó que el lamentable caso fue durante las primeras noches de la toma en protesta contra la reforma educativa.

29/09/2017 -

El caso se hizo público esta semana, pero la víctima había contado lo ocurrido en un posteo de un grupo privado de Facebook la semana pasada. Se trata de la alumna del Nacional Buenos Aires que habría sido abusada sexualmente por otro estudiante durante una de las primeras noches de la toma en protesta contra la reforma educativa.

En un posteo, la adolescente, de 14 años, contó que el abuso fue "el jueves pasado, no, el otro (en referencia al 7 de septiembre) por parte de un compañero del colegio. Lo que me pasó fue bastante feo", agregó.

"Pensé una bocha en cómo hacer esto, cuál sería la mejor forma y lo pongo acá porque creo que todos tenemos al menos el derecho de saber quiénes nos rodean", dijo en relación a cómo enfrentar el tema.

En discusión

La joven detalló que "fue una situación de mie... y una experiencia horrible que no es que pude olvidar y seguir adelante. Es algo que te deja hecha mie... y rompe un montón de cosas dentro tuyo. Yo sólo les cuento mi experiencia para que puntualmente sepan que esta persona es un abusador y eso no se pone en discusión".

"El abuso sexual es cualquier situación en la que se vean vulnerados los derechos y el cuerpo de una persona por la otra, en donde no se respeten los deseos ni el consentimiento de la víctima. Y vale recalcar que no estamos hablando solamente de violación, hay muchísimos tipos de abusos, todos igual de graves, y muchos difíciles de identificar", destacó.

En otro tramo del texto, la joven contó que lo que sucedió "no fue un caso aislado. Es parte de una realidad que vivimos todos los días. Dentro del colegio no es el primer caso, y seguramente no será el último, y no podemos seguir haciéndonos los bol...".

"Es mucho más difícil de aceptar si el victimario es alguien que conozcas, en quien confíes. Y lo sé, porque (NdeR: escribe el nombre el abusador) era mi amigo y mientras pasaba confié en él, negué que estuviera pasando de verdad, no me haría eso; pero pasó. Pasó y me hizo mier..", detalló la adolescente.

El rector del Nacional Buenos Aires Gustavo Zorzoli denunció que el caso de abuso sexual que se realizó durante la protesta por la reforma educativa que propone el gobierno porteño.

"Lamentablemente, hemos tomado conocimiento de este hecho muy recientemente, dado que el/la alumno/a en cuestión decidió informárselo a los estudiantes que conducían la ‘toma’, quienes optaron por no comunicarlo a las autoridades del Colegio’, señaló.