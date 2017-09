Denegaron la eximición de prisión para Jaime Díaz y fue detenido por orden de la Justicia

Fotos Díaz se presentó en Tribunales donde quedó detenido al negársele la eximición de prisión

29/09/2017 -

La Justicia denegó la eximición de prisión que había solicitado el diputado provincial de la UCRCambiemos, Jaime Díaz, quien quedó detenido y alojado en el Centro Único de Detención. El legislador se presentó sorpresivamente en el tramo final de la audiencia que se desarrollaba en una de las salas de Tribunales, en la que se trataba el pedido de su defensa. Fue para escuchar el fallo de la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, quien determinó que había riesgo procesal porque Díaz puede obstaculizar la investigación. La magistrada ordenó su detención, que se hizo efectiva al finalizar la audiencia, aunque la defensa planteó una apelación efecto suspensivo. De este modo la Dra. Danielsen hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por Érika Gómez y Mariano Gómez. Como se recordará, sobre Díaz pesaba un pedido de captura por una denuncia interpuesta por la apoderada del PRO-Cambiemos, Felicitas Scaraffía, que sufrió el arrebato por parte del legislador, de documentación de las candidaturas que esa coalición debía presentar en la Secretaría Electoral. El legislador está imputado por "robo y sustracción de documentos en concurso ideal de delitos", por parte de la jueza de Control y Garantías, Cecilia Vittar. Además, ante un oficio de la magistrada, en la sesión del martes pasado la Cámara de Diputados suspendió al legislador provincial quien quedó sin fueros. A partir de ese momento, pesó sobre él la orden de detención, pero la policía no pudo ubicarlo en los lugares que frecuentaba. Ayer, de manera puntual, a las 10 comenzó la audiencia por el pedido de la representación legal del diputado Díaz, a cargo de la Dra. Ivana Sánchez. La defensa argumentó las razones por las cuales correspondía el beneficio solicitado para su cliente. También afirmó que no había riesgo procesal. Por ello, concluyó, que Jaime Díaz debía estar en libertad mientras continúe la investigación. Además, dejó constancia de que recurriría a la vía federal. Sus argumentos fueron rebatidos por los fiscales Leguizamón y Gómez, quienes hicieron hincapié en la gravedad de su accionar, máxime teniendo en cuenta su condición de legislador. También recalcaron que las pruebas fílmicas eran contundentes sobre la violencia que ejerció sobre una mujer, la Dra. Scaraffía, y que puso en peligro la participación de Cambiemos en elecciones ante las impugnaciones que presentaron Cruzada y el Partido Renovador 1País. Recordaron que Scaraffía presentó la denuncia penal el mismo día del incidente, el 11 de septiembre, ante la Fiscalía de turno y que además, fue ratificada. Acerca de los riesgos procesales, hicieron hincapié en que Díaz en su condición de diputado y figura política y dirigencial, podía influir en los testigos, que también son miembros de Cambiemos. Tras escuchar a las partes y cuando exponía los hechos para luego explayarse sobre su resolución, la jueza María Pía Danielsen tuvo que cortar su exposición por la sorpresiva aparición de Díaz. La jueza continuó y remarcó que si bien no había razones para temer que hubiera peligro de fuga, habida cuenta de la aparición en la audiencia de Díaz; éste debía ser detenido porque existía el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación. "Existen obstáculos fundados para que en este momento no se le otorgue la eximición de prisión al imputado, basado en la existencia de peligro de entorpecimiento a la acción de la ley no en el de fuga", manifestó la jueza. "Por lo tanto voy a disponer a hacer lugar a la solicitud de la Fiscalía y ordenar la detención del señor Díaz Jaime Mario, conforme a las argumentaciones vertidas, del peligro de la actividad de la ley", agregó. Pía Danielsen dijo que "hay riesgos procesales. No debemos olvidar la figura del diputado provincial y por lo tanto es una figura de importancia dentro del sistema republicano de gobierno", al reflejar la influencia que pudiera tener por lo tanto, en los testigos. En declaraciones a la prensa, el diputado Díaz minimizó el incidente que protagonizó con la Dra. Scaraffía. Consideró que el hecho fue propio de la vida interna de los partidos. "Fue una discusión partidaria, de las cientos que hay en todos los partidos, con la particularidad que se ha dado en un lugar público. Son cosas comunes dentro de lo que son las vidas políticas de los partidos y también cuando conviven en un frente diversos partidos", manifestó. Luego dos efectivos se acercaron y lo escoltaron hacia la Alcaldía de Tribunales, paso previo hacia su alojamiento en el Centro Único de Detención donde permanece recluido.