Diez años de cárcel por intentar matar a la ex y amenazar a su familia

Irrumpió en la casa de la víctima. La apuñaló en dos ocasiones, pero no murió de milagro. También amenazó a la ex suegra y ex cuñada. El fallo fue unánime.

Fotos Diez años de cárcel por intentar matar a la ex y amenazar a su familia 29/09/2017 - Un tribunal condenó ayer a un jornalero a diez años de cárcel, al encontrarlo responsable de intentar asesinar a puñaladas a su ex mujer. La sentencia recayó en contra de René Antonio Bulacio, quien el 7 de octubre del 2015 atacó a Milagros Cruz en Las Abras, departamento Capital. "Homicidio calificado en grado de tentativa en concurso ideal", fue la figura dominante por la pareja. También se le adosó la de "amenazas", en perjuicio de Aída Virginia Gómez y Nadia Anabel Cruz, suegra y cuñada, respectivamente. Viaje y descontrol En las audencias quedó acreditado que aquel día, Bulacio se trasladó a la casa de la ex suegra, irritado porque Cruz cortó la relación, de palabra. Arribó a la vivienda de su suegra y le cuestionó por qué dejaba que su hija anduviese en la calle. Minutos después, se presentó Cruz con un amigo, luego de de realizar un trámite en la ciudad. Al parecer, ello encolerizó a Bulacio, ya que extrajo un cuchillo y cargó descontrolado contra la mujer. En minutos, la víctima quedó tendida en el piso en un charco de sangre. Desesperadas, la madre y hermana intentaron socorrerla, pero Bulacio las conminó a quedarse quietas, o bien correrían la misma suerte. En horas, la policía organizó un procedimiento que decantó en la caída de Bulacio, acusado de "homcidio en grado de tentativa" de su compañera. Cada capítulo ha sido recreado en esta semana y los tres vocales coincidieron en que Bulacio no la mató de casualidad, ya que vocación homicida desplegó, sin importarle las consecuencias.



