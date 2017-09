Al "Chino" Darín lo incomodan las escenas hot

29/09/2017 -

Con tan sólo 28 años, "Chino" Darín construye día a día una carrera actoral en ascenso, tanto en la Argentina como en España, país en el que vive gran parte del año por sus proyectos profesionales y por su romance con la actriz Úrsula Corberó.

Antes de regresar a Madrid, el joven actor habló de su profesión y dejó asomar su vida íntima en La Nación, medio en el que reveló algunos mitos, como los que guardan las ardientes escenas de sexo.

Pocos días atrás, Esteban Lamothe aseguró que ese tipo de escenas son "miserables" y, consultado por dicha calificación, el "Chino" contó lo que siente al momento de hacer una escena hot.

"Es así, no tiene nada que ver con el imaginario popular. Es lo más frío que hay. Por momentos se puede lograr cierto clima, cierta cosa, que todos creamos que eso está pasando un poco. Creo que son las situaciones más incómodas porque tenés que generar intimidad. Hay gente que es muy lanzada, muy dada y no le cuesta nada generar intimidad, incluso en su vida personal, con desconocidos. No es mi caso. Para generar intimidad con alguien uno tiene que construir algo, tener no solo ganas sino cosas en común, química, piel, o como se llame. A veces te toca hacer escenas con alguien que no tenés ganas de compartir ni un café. No por hablar mal de nadie. Porque no lo conocés, o lo conociste hace 15 minutos antes en maquillaje, y te toca ir a hacer una escena de sexo. No hay nada más incómodo que estar ahí en pelotas delante de todos. No dejan de ser situaciones que hay que pelear para buscar la naturalidad. Hay que construir un fuego, una pasión y para eso romper ciertas barreras que están, que las sentís", manifestó Darín, quien a lo largo de su carrera protagonizó ardientes escenas, algunas de ellas con su novia Úrsula Corberó, pero también con Laura Laprida, Mónica Antonópulos, Justina Bustos y Carla Quevedo.