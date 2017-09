Alejandro Fantino está nominado a los Emmy por el reality Escuela para maridos

29/09/2017 -

Es un momento de gran felicidad para Alejandro Fantino (46). El reality de Fox "Escuela para maridos", que condujo para América Latina, está nominado para los International Emmy Awards 2017 que entrega la Academia Internacional de las Artes y Ciencias de la Televisión.

"¡No podía creerlo! Fox Channel me llamó desde Los Ángeles y me avisaron de la nominación a los International Emmy Awards 2017, que es el Emmy mundial", aseguró el conductor de "Animales sueltos", sobre la nominación en la que competirá con Fan Pan Tae Super Fan (Tailandia), Sorry Voor Alles (Bélgica) y Taskmaster (Inglaterra).

"Cuando me avisaron, sentí lo mismo que cuando me dijeron que iba a relatar a Boca en Radio Mitre con 19 años. Es increíble pensar que voy a estar caminando el 20 de noviembre en Nueva York por la alfombra roja", expresó Alejandro sobre sus emociones.

"Es la primera vez que un conductor de la Argentina esta nominado para un Emmy. Quedé seleccionado por 400 jurados, así que es un orgullo enorme porque se abren más puertas del mercado internacional", afirmó. "Pensar que cuando grabé Escuela para maridos en Colombia por 3 meses sentí que estaba arriesgando mucho. Me llena de mucho orgullo este reconocimiento", dijo Alejandro Fantino.