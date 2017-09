La ‘China’ Suárez anunció que se casará con Benjamín Vicuña tras el nacimiento del primer hijo de la pareja

Fotos DESEO. Se casarán por Iglesia porque era el deseo de su padre.

Tras casi dos años de un intenso romance, Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez decidieron dar un gran paso en su relación. Fue la "China" la que confirmó que recibió una ‘propuesta formal’ de parte del actor para que contraigan matrimonio, eso sí, después del nacimiento del bebé que están esperando.

La actriz contó con lujo de detalles cómo fue que Vicuña le propuso que se casaran en el programa Infama. ‘Ya está la propuesta oficial, pero tengo que verme. Me tengo que recuperar (del embarazo), así que no tengo ningún apuro. Benja es muy romántico. Fue con una rodilla en el piso. ¡Si la hacemos, la hacemos completa! Fue un momento raro, como de las películas. Le dije ‘bueno, mi amor, ya está, levántate’. Él es más romántico’, fue parte de lo expresado por la "China"’.

Si bien hace un tiempo habían hablado sobre la posibilidad de casarse, sólo faltaba la propuesta formal para dejar sellado todo. Además, Suárez aseguró que nunca tuvo dudas en decirle que sí a Benjamín. Tras el polémico término de la relación de Vicuña con "Pampita", María Eugenia no tiene dudas en el próximo paso que dará con el actor: ‘Yo nunca me casé y él tampoco, así que estoy entusiasmada. En otras relaciones me ofrecieron casamiento y yo decía que no. Era más rebelde, pensaba en la separación. Me daba miedo después la división de bienes. Decía ‘para qué me voy a casar, ni loca’. Esta es la primera vez que pienso que sí. Estoy estable’, aseguró.

Respecto de cómo será la boda, aseguró que no sabe si se casará de blanco, ya que probará con distintos vestidos durante la ceremonia. Lo que sí o sí quiere es casarse por la Iglesia ‘ya que así lo hubiese querido mi papá’, dijo.