Gastón Soffritti cambió el show de Marcelo Tinelli por "Simona"

Fotos Gastón comenzará a grabar la nueva ficción de Pol-ka.

29/09/2017 -

Tras la salida de Nai Awada de Bailando 2017, la pareja de Gastón Soffritti (25) y Agustina Agazzani (22) sigue sus pasos, para sorpresa de todos en Ideas del Sur. A diferencia de la actriz, quien se retira del certamen de danza de ShowMatch por motivos de salud, el actor lo hace por razones laborales.

"La decisión es por un proyecto que se me viene por delante que es Simona (futura ficción de Polka para Canal 13) que está hace dos años dando vueltas y ahora me enteré que en noviembre arrancamos a grabar. Es muy importante para mí y me va a demandar casi todo el día. No iba a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo y no me gusta hacer las cosas a medias", explicó el actor al ciclo Nosotros a la mañana.

Tinelli no se enojó: "Sumamente entendibles los motivos de renuncia de @gsoffritti y @AgusAgazzani al #Bailando2017. Todo mi cariño al cuervo y a su novia", escribió en Twitter. Luego, agregó: "No habrá reemplazo para la pareja de @gsoffritti y su novia. Y se confirman las dos eliminaciones en este ritmo de ChaChaPop. #Bailando2017".