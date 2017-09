Pamela despidió entre lágrimas a Hugh Hefner

Fotos Pamela dijo que le debía a Hefner su vida. Y le agradeció haberla alentada a ser ella misma.

Las ex conejitas, y también varios famosos, despidieron a Hugh Hefner, quien falleció, por causas naturales, a los 91 años en su casa de Beverly Hills. Pero faltaba el mensaje de la conejita más famosa de todos los tiempos recordando al ícono cultural, que con la creación de la revista Playboy en 1953, dejó su huella en la cultura de la segunda mitad del siglo XX encarnando una de las expresiones de la revolución sexual.

De este modo, sin perder el lugar que se ganó, Pamela Anderson despidió a Hefner con un video en donde se la ve con lágrimas en su rostro y con su maquillaje corrido por la angustia. "Adiós Hef", dijo la rubia entre sollozos. Y, a través de Instagram, escribió una extensa carta dedicado a quien, para ella, le "dio la vida".

"Tengo tantos pensamientos, no tengo cerebro ahora para editar. Soy lo que soy por vos. Me enseñó todo acerca de la libertad y el respeto. Fuera de mi familia, era la persona más importante de mi vida. Me diste la vida... La gente me decía todo el tiempo que yo era tu favorita. Estoy conmovida. Pero ya estabas mayor, la espalda te dolía mucho. La última vez que te vi, caminabas con un andador. No querías que te viera. No podías escuchar. Tenías un pedazo de papel en el bolsillo que me mostraste: tenía mi nombre, Pamela, con un corazón", arrancó con su relato la actriz y modelo canadiense de 50 años, sin dudas, una de las figuras eróticas más relevantes del siglo XX.

Y siguió: "Ahora, me estoy desmoronando. Este sentimiento es muy loco. Está lloviendo en París ahora, estoy en la ventana. Todo lo que el mundo ama de mí es porque usted me comprendió. Me aceptó y me dio coraje para ser yo misma. Lo amo como a ninguno más. Me hizo vivir imprudentemente, sin filtros. Dijo que la revista era sobre una niña como yo. Que yo hice corpóreo el espíritu de tu fantasía. Yo era única. Lo dijo. Puedo escucharlo decir: ‘sé valiente. No hay reglas. Vive tu vida. Estoy orgulloso de ti. No hay errores. Y con hombres... disfruta. Tienes al mundo en un puño. Eres una buena chica. Y eres tan amada. No estás loca. Eres salvaje y libre. Mantente fuerte. Sé vulnerableà es la hora de la película’", recordó.

Y, de este modo, la playmate favorita de Hefner cerró su acongojado relato: "Amaba a mis hijos, siempre estaba allí por nosotros. Con su amor. Su loca sabiduría. Extrañaré todo lo suyo. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Un lugar más libre y más sexual. Era un caballero encantador, elegante, gentil y muy divertido. Adiós, Hef... Tu Pamela".