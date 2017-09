Silvina Luna: "Barby Silenzi le manda 'fotos en pelotas' a El Polaco"

Hoy 06:56 -

En "Bailando 2017", de "ShowMatch" (El Trece) siguió la ronda de Chachachá Pop. La primera pareja en salir a la pista fue la integrada por Tyago Griffo y Barby Silenzi. Como de costumbre, la madre de él, Gladys La Bomba Tucumana, estuvo en el estudio para alentarlo.

En la previa, Marcelo Tinelli le preguntó a Tyago por el noviazgo que mantiene con la bailarina Rocío Robles, con quien se bloquea y se desbloquean permanentemente en las redes sociales. "Son cosas que pasan hoy día con las llamadas relaciones 2.0", contestó el participante. Luego, el conductor le recordó a Tyago que Mica Viciconte sigue sosteniendo que el romance entre él y Robles "está armado". Tyago consideró que eso ya es viejo y aburrido.

Además, en la previa, Marcelo metió púa entre Barby Silenzi y Silvina Luna por el tema de El Polaco. "Barby dijo que Silvina Luna es insegura", le tiró Marcelo a Luna. Y ella respondió: "La caradurez de esta mujer no la puedo creer. Yo no le pedí a El Polaco que le deje de hablar a ella. Si le dejó de hablar es porque él quiso. Barby, sos muy caradura y si vos le mandás fotos en pelotas a una persona que está en pareja, me parece que eso no se hace y eso es provocar. Supuestamente, ella y El Polaco eran amigos y cuando yo me enteré de estas cosas, me cansé. Si vos le mandás fotos en bolas a mi novio, no me gusta". Barby se defendió diciendo que le va a pedir a El Polaco que si ella le mandó esas fotos desnuda, que las muestre.

Luego, llegó la coreografía. En el momento de la devolución del jurado, Ángel De Brito le preguntó a La Bomba Tucumana qué opinaba de la pelea entre Silenzi y Luna. "No puedo opinar. Las quiero a las dos", respondió.

Luego, De Brito habló con Silenzi sobre las supuestas fotos. "Si le mandé fotos a El Polaco, lo hice el año pasado", admitió ella. En ese momento Marcelo se acercó al lugar del estudio donde estaban Silvina Luna y El Polaco, quien aseguró que él es un "caballero" y que no va a responder si Silenzi le mandaba o no fotos desnuda.

"Yo creo que Silvina tiene razón. Ella está enojada porque vio las fotos de Barby desnuda", opinó Yanina Latorre.

En cuanto al baile, De Brito, cuyo voto es secreto, consideró que Tyago estuvo "flojito". "No me gustó", dijo.

Carolina Pampita Ardohain declaró: "Me gustó mucho la coreografía. Lo de Barby fue espectacular. A Tyago, le falta crecer más". Les puso 6.

Moria Casán declaró: "Me gustó el show. Barby estuvo muy bien, es muy gauchita. Me gustó la pareja aunque no vi demasiado ballroom". Los calificó con 7.

Marcelo Polino dijo: "Esto es un ballroom marginal. Esta noche es un loco total. Sólo rescato a Barby". Les puso 1. Así, en total, obtuvieron 14 puntos.

Antes de irse del estudio, Silenzi encaró a El Polaco reclamándole por qué se quedó callado. "Estamos bien con Silvi y queremos ser felices. Basta de quilombo. Tienen que hacerse amigas", respondió él.